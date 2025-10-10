https://1prime.ru/20251010/karty-863350959.html

"Остались считаные месяцы". К чему готовиться держателям Visa и Mastercard

"Остались считаные месяцы". К чему готовиться держателям Visa и Mastercard - 10.10.2025, ПРАЙМ

"Остались считаные месяцы". К чему готовиться держателям Visa и Mastercard

Вывод из оборота пластика Visa и Mastercard — тема пока дискуссионная. Банк России пообещал воздержаться от резких движений. Однако люди в смятении: что... | 10.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-10T07:07+0300

2025-10-10T07:07+0300

2025-10-10T07:07+0300

финансы

банки

mastercard

visa

мнения аналитиков

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863350959.jpg?1760069222

МОСКВА, … окт — ПРАЙМ. Вывод из оборота пластика Visa и Mastercard — тема пока дискуссионная. Банк России пообещал воздержаться от резких движений. Однако люди в смятении: что произойдет с деньгами, хранящимися на картах, и не пора ли искать альтернативу? Ответы на эти вопросы — в материале "Прайм".Публикация РБК со ссылкой на гендиректора "Национальной системы платежных карт" (НСПК) Дмитрия Дубынина о том, что Visa и Mastercard выведут из оборота, наделала немало шума. Обратились напрямую в Банк России и получили ответ: никаких резких шагов, которые доставили бы неудобство вкладчикам, не планируется."Мы находимся в диалоге с банками, с рынком, как предпринять правильные шаги для того, чтобы все вопросы безопасности соблюдались и работа карт не остановилась", — пояснила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.Чипы больше не безопасныНеобходимость вывода карт ушедших платежных систем из оборота связана с истечением срока действия сертификатов безопасности чипов. Раньше это касалось лишь части банков. Каждый выходил из ситуации по-своему. При этом ЦБ вместе с НСПК заранее сделали так, что платежи продолжали проходить.Однако с 1 января все сертификаты просрочены. В июле Банк России сообщил, что планирует ограничить период действия таких карт. Пользоваться ими небезопасно, поскольку отсутствует один из важных элементов защиты от мошенников, пояснил регулятор.После того как Visa и Mastercard покинули Россию, их карты работали как обычно. Обслуживающая их НСПК рекомендовала банкам продолжить использование просроченного пластика. Это было удобно пользователям: не пришлось менять карты и реквизиты. Удобно и банкам, которые в тот момент вряд ли справились бы с наплывом желающих срочно оформить карту "Мир". Перебоев с платежами таким образом удалось избежать.Однако время шло, клиентов постепенно переводили на отечественные сервисы, а проблемы с безопасностью усугублялись. В данный момент НСПК формирует общее мнение рынка, чтобы вынести его на обсуждение в Банке России, пояснил Дубынин. От кредитных организаций ждут предложений.Каждая пятая картаПластика Visa и Mastercard в обращении еще много. По данным ЦБ, на 1 июля — 531 миллион. По экспертным оценкам, это около 20% общего числа. То есть примерно каждая пятая карта.Многие до сих пор активно используются, а значит, процесс замены затронет значительную часть клиентов.Пока конкретного механизма вывода Visa и Mastercard из обращения нет — вопрос обсуждается."Самый мягкий и логичный сценарий — постепенная замена по мере окончания срока действия, без принудительных ограничений. Банк просто не продлит карту и предложит клиенту оформить новый инструмент, в первую очередь карту системы "Мир", — говорит Алексей Войлуков, МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии.Без спешки и паникиПредпринимать срочные действия никому не нужно. Карты по-прежнему работают. Российские банки еще с 2020-го адаптировали свои терминалы и платежные шлюзы, чтобы обеспечить функционирование пластика даже при формальном истечении сертификатов.Впрочем, все это время планомерно меняли вышедшие из строя и просроченные карты, заранее информируя об этом пользователей."Большинство держателей карт международных платежных систем Visa и Mastercard знают, что сертификаты безопасности по ним не действуют и этот пластик надо вывести из оборота", —отмечает доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.Возможно, после консультаций с рынком решение о массовой утилизации износившегося пластика вообще не примут. "Но возможен и иной вариант: жить такому платежному инструменту остались считаные месяцы", — добавляет эксперт.Деньги останутся целыБеспокоиться в любом случае не о чем. Если срок действия вашей карты истек, банк, скорее всего, сам ее заменит. Информацию о перевыпуске обычно рассылают заранее. Нужно только дать согласие, если об этом попросят. Спустя оговоренное время получите карту в отделении или через курьера и активируйте ее.Со счетом, к которому привязана карта, и средствами на нем ничего не случится. Деньги ни в коем случае не пропадут — их переведут автоматически. Номер счета не изменится, поэтому обновлять реквизиты нигде не потребуется. Следует лишь заменить номер карты в сервисах (например, на маркетплейсах).Если карта Visa или Mastercard до сих пор единственная, разумно заранее оформить "Мир" в своем банке, чтобы избежать даже кратковременных неудобств, советует Войлуков.То же самое лучше сделать для лучшей защиты от мошенников, ведь карты с истекшим сертификатом безопасности все-таки более уязвимы.

https://1prime.ru/20251008/karty-863299956.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, mastercard, visa, мнения аналитиков