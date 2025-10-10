https://1prime.ru/20251010/maduro-863395720.html

СМИ узнали, что Мадуро предлагал Трампу беспрецедентную сделку

10.10.2025

МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил Вашингтону доступ к природным ресурсам страны в обмен на смягчение санкционной политики, сообщает The New York Times."Высокопоставленный американский чиновник и главные помощники Мадуро обсуждали соглашение, согласно которому венесуэльская сторона готова предоставить все существующие и будущие проекты по добыче нефти и золота американским компаниям, предложить преференциальные контракты американским предприятиям, перенаправить поток экспорта нефти из Китая в Соединенные Штаты и сократить количество контрактов страны по энергетике и добыче полезных ископаемых с китайскими, российскими и иранскими фирмами", — уточняет издание.По данным газеты, Белый дом категорически отклонил это предложение. На прошлой неделе администрация Трампа объявила о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой.Кроме того, США неоднократно обвиняли Мадуро в связях с наркокартелями и угрожали судебными разбирательствами по обвинению в организации наркотрафика.Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа заявила, что Дональд Трамп готов применить все элементы американской силы, включая военные меры, для борьбы с наркотрафиком. Заявление прозвучало после отправки в регион американских кораблей, включая ракетный крейсер и атомную подлодку.В Каракасе назвали эти действия провокационными и противоречащими международным соглашениям о безъядерном статусе Карибского региона.

