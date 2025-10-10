Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Медведев передал Ким Чен Ыну привет от Путина - 10.10.2025, ПРАЙМ
Медведев передал Ким Чен Ыну привет от Путина
ПХЕНЬЯН, 10 окт - ПРАЙМ. Председатель партии "Единая Россия", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну "привет" и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина. "Я передал привет и наилучшие пожелания лидеру КНДР от президента Российской Федерации", - сказал Медведев журналистам. Зампред Совбеза РФ в среду прилетел в КНДР с визитом. Медведев возглавил делегацию "Единой России", которая по приглашению Центрального комитета Трудовой партии Кореи присутствует на торжествах по случаю годовщины основания ТПК. Восьмидесятилетие основания партии отмечается 10 октября.
19:41 10.10.2025
 
Медведев передал Ким Чен Ыну привет от Путина

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев. Архивное фото
ПХЕНЬЯН, 10 окт - ПРАЙМ. Председатель партии "Единая Россия", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну "привет" и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина.
"Я передал привет и наилучшие пожелания лидеру КНДР от президента Российской Федерации", - сказал Медведев журналистам.
Зампред Совбеза РФ в среду прилетел в КНДР с визитом. Медведев возглавил делегацию "Единой России", которая по приглашению Центрального комитета Трудовой партии Кореи присутствует на торжествах по случаю годовщины основания ТПК. Восьмидесятилетие основания партии отмечается 10 октября.
В США высказались о Путине из-за действий НАТО
ПолитикаРОССИЯОбществоКНДРРФКОРЕЯДмитрий МедведевКим Чен ЫнВладимир ПутинЕдиная РоссияСовбез
 
 
