Медведев передал Ким Чен Ыну привет от Путина
2025-10-10T19:41+0300
ПХЕНЬЯН, 10 окт - ПРАЙМ. Председатель партии "Единая Россия", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну "привет" и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина. "Я передал привет и наилучшие пожелания лидеру КНДР от президента Российской Федерации", - сказал Медведев журналистам. Зампред Совбеза РФ в среду прилетел в КНДР с визитом. Медведев возглавил делегацию "Единой России", которая по приглашению Центрального комитета Трудовой партии Кореи присутствует на торжествах по случаю годовщины основания ТПК. Восьмидесятилетие основания партии отмечается 10 октября.
2025
Новости
