https://1prime.ru/20251010/nebenzya-863395566.html
Россия осуждает удары США по судам вблизи Венесуэлы, заявил Небензя
Россия осуждает удары США по судам вблизи Венесуэлы, заявил Небензя - 10.10.2025, ПРАЙМ
Россия осуждает удары США по судам вблизи Венесуэлы, заявил Небензя
Россия решительно осуждает удары США по гражданским судам вблизи Венесуэлы, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. | 10.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-10T23:08+0300
2025-10-10T23:08+0300
2025-10-10T23:08+0300
россия
мировая экономика
сша
венесуэла
рф
василий небензя
оон
совбез
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862159566_0:244:2775:1804_1920x0_80_0_0_132a40cd40e975352d1a81a6db80b856.jpg
ООН, 10 окт – ПРАЙМ. Россия решительно осуждает удары США по гражданским судам вблизи Венесуэлы, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Россия решительно осуждает нанесенные по гражданским судам удары, как вопиющие нарушения международного права и прав человека. Подобные действия вписываются только в пресловутую теорию американской исключительности, в соответствии с которой Соединенным Штатам можно все, а остальным странам только то, что Соединенные Штаты им позволят", – сказал Небензя на заседании Совбеза ООН.
https://1prime.ru/20250927/postpred-862862950.html
сша
венесуэла
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862159566_21:0:2752:2048_1920x0_80_0_0_958be32ff3641dec500843c8746b4a6f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, сша, венесуэла, рф, василий небензя, оон, совбез
РОССИЯ, Мировая экономика, США, ВЕНЕСУЭЛА, РФ, Василий Небензя, ООН, Совбез
Россия осуждает удары США по судам вблизи Венесуэлы, заявил Небензя
Небензя: Россия решительно осуждает удары США по судам в Венесуэле