Россия осуждает удары США по судам вблизи Венесуэлы, заявил Небензя

Россия осуждает удары США по судам вблизи Венесуэлы, заявил Небензя - 10.10.2025, ПРАЙМ

Россия осуждает удары США по судам вблизи Венесуэлы, заявил Небензя

Россия решительно осуждает удары США по гражданским судам вблизи Венесуэлы, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. | 10.10.2025, ПРАЙМ

ООН, 10 окт – ПРАЙМ. Россия решительно осуждает удары США по гражданским судам вблизи Венесуэлы, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Россия решительно осуждает нанесенные по гражданским судам удары, как вопиющие нарушения международного права и прав человека. Подобные действия вписываются только в пресловутую теорию американской исключительности, в соответствии с которой Соединенным Штатам можно все, а остальным странам только то, что Соединенные Штаты им позволят", – сказал Небензя на заседании Совбеза ООН.

