Россия осуждает удары США по судам вблизи Венесуэлы, заявил Небензя - 10.10.2025, ПРАЙМ
Россия осуждает удары США по судам вблизи Венесуэлы, заявил Небензя
Россия осуждает удары США по судам вблизи Венесуэлы, заявил Небензя
Россия решительно осуждает удары США по гражданским судам вблизи Венесуэлы, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. | 10.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-10T23:08+0300
2025-10-10T23:08+0300
россия
мировая экономика
сша
венесуэла
рф
василий небензя
оон
совбез
ООН, 10 окт – ПРАЙМ. Россия решительно осуждает удары США по гражданским судам вблизи Венесуэлы, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Россия решительно осуждает нанесенные по гражданским судам удары, как вопиющие нарушения международного права и прав человека. Подобные действия вписываются только в пресловутую теорию американской исключительности, в соответствии с которой Соединенным Штатам можно все, а остальным странам только то, что Соединенные Штаты им позволят", – сказал Небензя на заседании Совбеза ООН.
россия, мировая экономика, сша, венесуэла, рф, василий небензя, оон, совбез
РОССИЯ, Мировая экономика, США, ВЕНЕСУЭЛА, РФ, Василий Небензя, ООН, Совбез
23:08 10.10.2025
 
Россия осуждает удары США по судам вблизи Венесуэлы, заявил Небензя

Небензя: Россия решительно осуждает удары США по судам в Венесуэле

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВасилий Небензя
Василий Небензя. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
ООН, 10 окт – ПРАЙМ. Россия решительно осуждает удары США по гражданским судам вблизи Венесуэлы, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Россия решительно осуждает нанесенные по гражданским судам удары, как вопиющие нарушения международного права и прав человека. Подобные действия вписываются только в пресловутую теорию американской исключительности, в соответствии с которой Соединенным Штатам можно все, а остальным странам только то, что Соединенные Штаты им позволят", – сказал Небензя на заседании Совбеза ООН.
Постпред Венесуэлы назвал односторонние санкции формой войны
27 сентября, 02:00
 
