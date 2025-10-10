https://1prime.ru/20251010/neft-863376396.html
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 64 долларов
Мировые цены на нефть уменьшаются в четверг, стоимость барреля марки Brent впервые со 2 июня опустилась ниже 64 долларов, следует из данных торгов. | 10.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть уменьшаются в четверг, стоимость барреля марки Brent впервые со 2 июня опустилась ниже 64 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 15.56 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,01% относительно предыдущего закрытия - до 63,9 доллара за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI опускалась на 2,16%, до 60,18 доллара за баррель.
