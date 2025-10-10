https://1prime.ru/20251010/neft-863376396.html

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 64 долларов

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 64 долларов - 10.10.2025, ПРАЙМ

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 64 долларов

Мировые цены на нефть уменьшаются в четверг, стоимость барреля марки Brent впервые со 2 июня опустилась ниже 64 долларов, следует из данных торгов. | 10.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-10T16:07+0300

2025-10-10T16:07+0300

2025-10-10T16:07+0300

экономика

нефть

торги

https://cdnn.1prime.ru/img/83572/03/835720333_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_ecfe34244add25f0ecbf0cd7944a9d8d.jpg

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть уменьшаются в четверг, стоимость барреля марки Brent впервые со 2 июня опустилась ниже 64 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 15.56 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,01% относительно предыдущего закрытия - до 63,9 доллара за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI опускалась на 2,16%, до 60,18 доллара за баррель.

https://1prime.ru/20251007/ssha-863256887.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, торги