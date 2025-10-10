https://1prime.ru/20251010/neft-863377662.html
Цена нефти марки WTI опустилась ниже 60 долларов
10.10.2025
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают снижаться в пятницу, стоимость барреля марки WTI впервые с 30 мая опустилась ниже 60 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 16.15 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,67% относительно предыдущего закрытия - до 63,48 доллара за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI опускалась на 2,78%, до 59,8 доллара за баррель.
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают снижаться в пятницу, стоимость барреля марки WTI впервые с 30 мая опустилась ниже 60 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 16.15 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,67% относительно предыдущего закрытия - до 63,48 доллара за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI опускалась на 2,78%, до 59,8 доллара за баррель.
