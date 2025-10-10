https://1prime.ru/20251010/neft-863377662.html

Цена нефти марки WTI опустилась ниже 60 долларов

Цена нефти марки WTI опустилась ниже 60 долларов - 10.10.2025, ПРАЙМ

Цена нефти марки WTI опустилась ниже 60 долларов

Мировые цены на нефть продолжают снижаться в пятницу, стоимость барреля марки WTI впервые с 30 мая опустилась ниже 60 долларов, следует из данных торгов. | 10.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-10T16:19+0300

2025-10-10T16:19+0300

2025-10-10T16:20+0300

экономика

нефть

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860508313_0:179:3001:1867_1920x0_80_0_0_9b4f19ab9b6fb8728e39593594c37f8a.jpg

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают снижаться в пятницу, стоимость барреля марки WTI впервые с 30 мая опустилась ниже 60 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 16.15 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,67% относительно предыдущего закрытия - до 63,48 доллара за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI опускалась на 2,78%, до 59,8 доллара за баррель.

https://1prime.ru/20251010/neft-863376396.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть