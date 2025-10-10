https://1prime.ru/20251010/neft-863386288.html

Цена нефти Brent опустилась ниже 63 долларов за баррель

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются более чем на 3% в пятницу, стоимость барреля марки Brent впервые с 30 мая опустилась ниже 63 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 18.38 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 3,19% относительно предыдущего закрытия - до 63,14 доллара за баррель. Минутами ранее показатель опустился ниже 63 долларов за баррель впервые с 30 мая. Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI опускалась на 3,51%, до 59,35 доллара за баррель.

