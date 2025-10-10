https://1prime.ru/20251010/neft-863391383.html

Мировые цены на нефть готовятся завершить неделю падения

Мировые цены на нефть готовятся завершить неделю падения

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером снижаются почти на 4%, а также готовятся завершить неделю падением почти на 3%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21.07 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 3,96% - до 62,65 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 4,41%, до 58,8 доллара. С начала недели Brent подешевела на 2,59%, WTI - на 3,1%. Котировки вернулись к уровням, которые наблюдались на сырьевом рынке в конце мая. Инвесторы на неделе обращают внимание на геополитические новости. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Израилем и ХАМАС об исполнении первой фазы плана по урегулированию ситуации: палестинское движение освободит заложников, Израиль отведет войска. План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также ранее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 10 октября их число сократилось на четыре - до 418. Трейдеры продолжают оценивать статистику по запасам в США. В среду минэнерго страны сообщило, что коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю по 3 октября выросли на 3,7 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали роста лишь на 2,5 миллиона. Добыча за неделю увеличилась на 124 тысячи баррелей - до 13,629 миллиона баррелей в сутки.

