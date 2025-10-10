https://1prime.ru/20251010/neft-863391383.html
Мировые цены на нефть готовятся завершить неделю падения
Мировые цены на нефть готовятся завершить неделю падения - 10.10.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть готовятся завершить неделю падения
Мировые цены на нефть в пятницу вечером снижаются почти на 4%, а также готовятся завершить неделю падением почти на 3%, свидетельствуют данные торгов. | 10.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-10T21:35+0300
2025-10-10T21:35+0300
2025-10-10T21:35+0300
экономика
нефть
рынок
сша
израиль
газа
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/77278/59/772785971_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_81aac431a24ff9b9c08f1e71fe62b3d1.jpg
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером снижаются почти на 4%, а также готовятся завершить неделю падением почти на 3%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21.07 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 3,96% - до 62,65 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 4,41%, до 58,8 доллара. С начала недели Brent подешевела на 2,59%, WTI - на 3,1%. Котировки вернулись к уровням, которые наблюдались на сырьевом рынке в конце мая. Инвесторы на неделе обращают внимание на геополитические новости. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Израилем и ХАМАС об исполнении первой фазы плана по урегулированию ситуации: палестинское движение освободит заложников, Израиль отведет войска. План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также ранее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 10 октября их число сократилось на четыре - до 418. Трейдеры продолжают оценивать статистику по запасам в США. В среду минэнерго страны сообщило, что коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю по 3 октября выросли на 3,7 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали роста лишь на 2,5 миллиона. Добыча за неделю увеличилась на 124 тысячи баррелей - до 13,629 миллиона баррелей в сутки.
https://1prime.ru/20251010/yuan-863390810.html
сша
израиль
газа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77278/59/772785971_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_65a8e5002177671abcc93e248f5ae0bd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рынок, сша, израиль, газа, дональд трамп
Экономика, Нефть, Рынок, США, ИЗРАИЛЬ, Газа, Дональд Трамп
Мировые цены на нефть готовятся завершить неделю падения
Мировые цены на нефть готовятся завершить неделю падением почти на 3%
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером снижаются почти на 4%, а также готовятся завершить неделю падением почти на 3%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 21.07 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 3,96% - до 62,65 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 4,41%, до 58,8 доллара.
С начала недели Brent подешевела на 2,59%, WTI - на 3,1%. Котировки вернулись к уровням, которые наблюдались на сырьевом рынке в конце мая.
Инвесторы на неделе обращают внимание на геополитические новости. Ранее президент США Дональд Трамп
объявил о достижении договоренности между Израилем
и ХАМАС об исполнении первой фазы плана по урегулированию ситуации: палестинское движение освободит заложников, Израиль отведет войска.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе
, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов.
Также ранее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 10 октября их число сократилось на четыре - до 418.
Трейдеры продолжают оценивать статистику по запасам в США. В среду минэнерго страны сообщило, что коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю по 3 октября выросли на 3,7 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали роста лишь на 2,5 миллиона. Добыча за неделю увеличилась на 124 тысячи баррелей - до 13,629 миллиона баррелей в сутки.
Курс юаня к рублю немного повысился в пятницу