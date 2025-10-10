https://1prime.ru/20251010/peskov-863368211.html

Песков: Европа сподвигает Киев на свою милитаристскую позицию по конфликту

2025-10-10T10:29+0300

спецоперация на украине

дмитрий песков

европа

киев

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853159585_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4adafca5225422ced87cc919d30ed6f1.jpg

ДУШАНБЕ, 10 окт - ПРАЙМ. Европейцы сподвигают киевский режим на ту позицию, которую он сейчас занимает по урегулированию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Киевский режим всячески сподвигается на такую позицию европейцев, которую (они - ред.) заняли. Такую труднообъяснимую, оголтелую позицию, на фоне этого милитаристскую", - сказал Песков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.

2025

