Песков: Европа сподвигает Киев на свою милитаристскую позицию по конфликту
Песков: Европа сподвигает Киев на свою милитаристскую позицию по конфликту - 10.10.2025, ПРАЙМ
Песков: Европа сподвигает Киев на свою милитаристскую позицию по конфликту
Европейцы сподвигают киевский режим на ту позицию, которую он сейчас занимает по урегулированию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 10.10.2025
спецоперация на украине
дмитрий песков
европа
киев
россия
ДУШАНБЕ, 10 окт - ПРАЙМ. Европейцы сподвигают киевский режим на ту позицию, которую он сейчас занимает по урегулированию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Киевский режим всячески сподвигается на такую позицию европейцев, которую (они - ред.) заняли. Такую труднообъяснимую, оголтелую позицию, на фоне этого милитаристскую", - сказал Песков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.
европа
киев
