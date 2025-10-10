Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков: Европа сподвигает Киев на свою милитаристскую позицию по конфликту - 10.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251010/peskov-863368211.html
Песков: Европа сподвигает Киев на свою милитаристскую позицию по конфликту
Песков: Европа сподвигает Киев на свою милитаристскую позицию по конфликту - 10.10.2025, ПРАЙМ
Песков: Европа сподвигает Киев на свою милитаристскую позицию по конфликту
Европейцы сподвигают киевский режим на ту позицию, которую он сейчас занимает по урегулированию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 10.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-10T10:29+0300
2025-10-10T10:29+0300
спецоперация на украине
дмитрий песков
европа
киев
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853159585_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4adafca5225422ced87cc919d30ed6f1.jpg
ДУШАНБЕ, 10 окт - ПРАЙМ. Европейцы сподвигают киевский режим на ту позицию, которую он сейчас занимает по урегулированию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Киевский режим всячески сподвигается на такую позицию европейцев, которую (они - ред.) заняли. Такую труднообъяснимую, оголтелую позицию, на фоне этого милитаристскую", - сказал Песков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.
https://1prime.ru/20251009/ukraina-863353599.html
европа
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853159585_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0188e27332bea5b28e7e8badfc353f0f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дмитрий песков, европа, киев, россия
Спецоперация на Украине, Дмитрий Песков, ЕВРОПА, Киев, РОССИЯ
10:29 10.10.2025
 
Песков: Европа сподвигает Киев на свою милитаристскую позицию по конфликту

Песков: Европа сподвигает киевский режим на свою милитаристскую позицию по конфликту

© POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДУШАНБЕ, 10 окт - ПРАЙМ. Европейцы сподвигают киевский режим на ту позицию, которую он сейчас занимает по урегулированию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Киевский режим всячески сподвигается на такую позицию европейцев, которую (они - ред.) заняли. Такую труднообъяснимую, оголтелую позицию, на фоне этого милитаристскую", - сказал Песков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
"Ситуация обострилась". СМИ сообщили о новой проблеме Украины на фронте
Вчера, 20:09
 
Спецоперация на УкраинеДмитрий ПесковЕВРОПАКиевРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала