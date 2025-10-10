https://1prime.ru/20251010/posol-863360458.html

Посол России назвал санкции США против NIS политическим решением

БЕЛГРАД, 10 окт - ПРАЙМ. Санкции США против российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) являются политическим решением, посольство РФ находится в контакте с компанией, которая подготовилась к ограничительным мерам, заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. NIS в четверг сообщила о начале действия санкций США, которые были введены 10 января и многократно переносились. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что обсудил с послом России Александром Боцан-Харченко санкции США против российско-сербской NIS, Белград ожидает реакции официальной Москвы и продолжит переговоры с США. "Сегодня, когда санкции введены, самое важное, что мы воспринимаем это спокойно, без излишних эмоций. Решение было принято американской стороной давно, затем следовали отсрочки. В конечном счете это полностью политическое решение. Здесь нет ничего, что касалось бы экономики и энергетики", - приводится в Telegram-канале посольства заявление посла телеканалу RT Balkan. Отмечается, что посольство РФ находится в постоянном контакте с руководством компании "Нефтяная индустрия Сербии". "Они заранее подготовились, понимая, что рано или поздно возрастет напряженность, что будут приняты такие решения, как сегодня. У компании есть запасы и возможности, чтобы адаптироваться. Во всяком случае, считаю, что в ближайшее время не нужно ожидать дефицита или паники на рынке, когда речь идет об энергетической безопасности Сербии", - сказал Боцан-Харченко. Российский дипломат подчеркнул, что "Газпром" - и в целом российская сторона - остается надежным партнером. "Разумеется, мы не собираемся отворачиваться от Сербии в подобной ситуации. В рамках нашего двустороннего сотрудничества Сербия сохранит энергетическую безопасность, как и прежде. Контакты (между российской и сербской сторонами) по данному вопросу будут продолжены", - отметил посол России. Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии (JANAF) сообщил в четверг о приостановке сотрудничества с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за санкций. JANAF является единственным поставщиком и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должна поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию. На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней фирмой компании "Газпром", оставившей себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8%, акций, государству Сербии - 29,8%, остальное - мелким акционерам. Президент Сербии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине заявил, что вопрос санкций США против NIS будет решаться совместно российской и сербской сторонами.

