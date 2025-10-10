Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посол России назвал санкции США против NIS политическим решением - 10.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251010/posol-863360458.html
Посол России назвал санкции США против NIS политическим решением
Посол России назвал санкции США против NIS политическим решением - 10.10.2025, ПРАЙМ
Посол России назвал санкции США против NIS политическим решением
Санкции США против российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) являются политическим решением, посольство РФ находится в контакте с компанией, которая... | 10.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-10T01:34+0300
2025-10-10T01:34+0300
экономика
россия
нефть
сербия
сша
рф
александр вучич
владимир путин
nis
газпром
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863360458.jpg?1760049244
БЕЛГРАД, 10 окт - ПРАЙМ. Санкции США против российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) являются политическим решением, посольство РФ находится в контакте с компанией, которая подготовилась к ограничительным мерам, заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. NIS в четверг сообщила о начале действия санкций США, которые были введены 10 января и многократно переносились. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что обсудил с послом России Александром Боцан-Харченко санкции США против российско-сербской NIS, Белград ожидает реакции официальной Москвы и продолжит переговоры с США. "Сегодня, когда санкции введены, самое важное, что мы воспринимаем это спокойно, без излишних эмоций. Решение было принято американской стороной давно, затем следовали отсрочки. В конечном счете это полностью политическое решение. Здесь нет ничего, что касалось бы экономики и энергетики", - приводится в Telegram-канале посольства заявление посла телеканалу RT Balkan. Отмечается, что посольство РФ находится в постоянном контакте с руководством компании "Нефтяная индустрия Сербии". "Они заранее подготовились, понимая, что рано или поздно возрастет напряженность, что будут приняты такие решения, как сегодня. У компании есть запасы и возможности, чтобы адаптироваться. Во всяком случае, считаю, что в ближайшее время не нужно ожидать дефицита или паники на рынке, когда речь идет об энергетической безопасности Сербии", - сказал Боцан-Харченко. Российский дипломат подчеркнул, что "Газпром" - и в целом российская сторона - остается надежным партнером. "Разумеется, мы не собираемся отворачиваться от Сербии в подобной ситуации. В рамках нашего двустороннего сотрудничества Сербия сохранит энергетическую безопасность, как и прежде. Контакты (между российской и сербской сторонами) по данному вопросу будут продолжены", - отметил посол России. Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии (JANAF) сообщил в четверг о приостановке сотрудничества с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за санкций. JANAF является единственным поставщиком и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должна поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию. На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней фирмой компании "Газпром", оставившей себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8%, акций, государству Сербии - 29,8%, остальное - мелким акционерам. Президент Сербии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине заявил, что вопрос санкций США против NIS будет решаться совместно российской и сербской сторонами.
сербия
сша
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, нефть, сербия, сша, рф, александр вучич, владимир путин, nis, газпром, janaf
Экономика, РОССИЯ, Нефть, СЕРБИЯ, США, РФ, Александр Вучич, Владимир Путин, NIS, Газпром, JANAF
01:34 10.10.2025
 
Посол России назвал санкции США против NIS политическим решением

Посол Боцан-Харченко назвал санкции США против NIS политическим решением

Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЕЛГРАД, 10 окт - ПРАЙМ. Санкции США против российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) являются политическим решением, посольство РФ находится в контакте с компанией, которая подготовилась к ограничительным мерам, заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.
NIS в четверг сообщила о начале действия санкций США, которые были введены 10 января и многократно переносились. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что обсудил с послом России Александром Боцан-Харченко санкции США против российско-сербской NIS, Белград ожидает реакции официальной Москвы и продолжит переговоры с США.
"Сегодня, когда санкции введены, самое важное, что мы воспринимаем это спокойно, без излишних эмоций. Решение было принято американской стороной давно, затем следовали отсрочки. В конечном счете это полностью политическое решение. Здесь нет ничего, что касалось бы экономики и энергетики", - приводится в Telegram-канале посольства заявление посла телеканалу RT Balkan.
Отмечается, что посольство РФ находится в постоянном контакте с руководством компании "Нефтяная индустрия Сербии".
"Они заранее подготовились, понимая, что рано или поздно возрастет напряженность, что будут приняты такие решения, как сегодня. У компании есть запасы и возможности, чтобы адаптироваться. Во всяком случае, считаю, что в ближайшее время не нужно ожидать дефицита или паники на рынке, когда речь идет об энергетической безопасности Сербии", - сказал Боцан-Харченко.
Российский дипломат подчеркнул, что "Газпром" - и в целом российская сторона - остается надежным партнером. "Разумеется, мы не собираемся отворачиваться от Сербии в подобной ситуации. В рамках нашего двустороннего сотрудничества Сербия сохранит энергетическую безопасность, как и прежде. Контакты (между российской и сербской сторонами) по данному вопросу будут продолжены", - отметил посол России.
Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии (JANAF) сообщил в четверг о приостановке сотрудничества с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за санкций. JANAF является единственным поставщиком и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должна поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию.
На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней фирмой компании "Газпром", оставившей себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8%, акций, государству Сербии - 29,8%, остальное - мелким акционерам.
Президент Сербии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине заявил, что вопрос санкций США против NIS будет решаться совместно российской и сербской сторонами.
 
ЭкономикаРОССИЯНефтьСЕРБИЯСШАРФАлександр ВучичВладимир ПутинNISГазпромJANAF
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала