В Приморье субподрядчик пытается решить проблему с долгами по зарплатам
В Приморье субподрядчик пытается решить проблему с долгами по зарплатам - 10.10.2025, ПРАЙМ
В Приморье субподрядчик пытается решить проблему с долгами по зарплатам
10.10.2025
ВЛАДИВОСТОК, 10 окт- ПРАЙМ. Руководство субподрядчика государственной районной электростанции в Приморье пытается урегулировать ситуацию с долгами по заработным платам работникам, сообщили журналистам в правительстве региона.
В соцсетях распространились фото, где более чем 60 работников приморской ГРЭС ночуют на промышленном объекте из-за невыплат заработной платы.
"На кадрах, распространяемых в СМИ, работники, которые не являются сотрудниками Приморской ГРЭС. Это сотрудники субподрядной организации ГРЭС. Руководство субподрядной организации делает всё возможное, чтобы урегулировать сложившуюся ситуацию. Приморская ГРЭС работает в штатном режиме. ГРЭС своевременно оплачивает работу генеральной подрядной организации", - сообщает в комментариях под постом в соцсетях правительство региона.
