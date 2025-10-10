Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Приморье субподрядчик пытается решить проблему с долгами по зарплатам - 10.10.2025
В Приморье субподрядчик пытается решить проблему с долгами по зарплатам
В Приморье субподрядчик пытается решить проблему с долгами по зарплатам - 10.10.2025, ПРАЙМ
В Приморье субподрядчик пытается решить проблему с долгами по зарплатам
Руководство субподрядчика государственной районной электростанции в Приморье пытается урегулировать ситуацию с долгами по заработным платам работникам, сообщили | 10.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-10T07:20+0300
2025-10-10T07:20+0300
энергетика
экономика
приморье
ВЛАДИВОСТОК, 10 окт- ПРАЙМ. Руководство субподрядчика государственной районной электростанции в Приморье пытается урегулировать ситуацию с долгами по заработным платам работникам, сообщили журналистам в правительстве региона. В соцсетях распространились фото, где более чем 60 работников приморской ГРЭС ночуют на промышленном объекте из-за невыплат заработной платы. "На кадрах, распространяемых в СМИ, работники, которые не являются сотрудниками Приморской ГРЭС. Это сотрудники субподрядной организации ГРЭС. Руководство субподрядной организации делает всё возможное, чтобы урегулировать сложившуюся ситуацию. Приморская ГРЭС работает в штатном режиме. ГРЭС своевременно оплачивает работу генеральной подрядной организации", - сообщает в комментариях под постом в соцсетях правительство региона.
приморье
приморье
Энергетика, Экономика, Приморье
07:20 10.10.2025
 
В Приморье субподрядчик пытается решить проблему с долгами по зарплатам

В Приморье субподрядчик пытается урегулировать ситуацию с долгами по зарплатам

ВЛАДИВОСТОК, 10 окт- ПРАЙМ. Руководство субподрядчика государственной районной электростанции в Приморье пытается урегулировать ситуацию с долгами по заработным платам работникам, сообщили журналистам в правительстве региона.
В соцсетях распространились фото, где более чем 60 работников приморской ГРЭС ночуют на промышленном объекте из-за невыплат заработной платы.
"На кадрах, распространяемых в СМИ, работники, которые не являются сотрудниками Приморской ГРЭС. Это сотрудники субподрядной организации ГРЭС. Руководство субподрядной организации делает всё возможное, чтобы урегулировать сложившуюся ситуацию. Приморская ГРЭС работает в штатном режиме. ГРЭС своевременно оплачивает работу генеральной подрядной организации", - сообщает в комментариях под постом в соцсетях правительство региона.
 
ЭнергетикаЭкономикаПриморье
 
 
Заголовок открываемого материала