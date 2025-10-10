https://1prime.ru/20251010/primore-863364346.html

В Приморье субподрядчик пытается решить проблему с долгами по зарплатам

В Приморье субподрядчик пытается решить проблему с долгами по зарплатам - 10.10.2025, ПРАЙМ

В Приморье субподрядчик пытается решить проблему с долгами по зарплатам

Руководство субподрядчика государственной районной электростанции в Приморье пытается урегулировать ситуацию с долгами по заработным платам работникам, сообщили | 10.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-10T07:20+0300

2025-10-10T07:20+0300

2025-10-10T07:20+0300

энергетика

экономика

приморье

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863364346.jpg?1760070057

ВЛАДИВОСТОК, 10 окт- ПРАЙМ. Руководство субподрядчика государственной районной электростанции в Приморье пытается урегулировать ситуацию с долгами по заработным платам работникам, сообщили журналистам в правительстве региона. В соцсетях распространились фото, где более чем 60 работников приморской ГРЭС ночуют на промышленном объекте из-за невыплат заработной платы. "На кадрах, распространяемых в СМИ, работники, которые не являются сотрудниками Приморской ГРЭС. Это сотрудники субподрядной организации ГРЭС. Руководство субподрядной организации делает всё возможное, чтобы урегулировать сложившуюся ситуацию. Приморская ГРЭС работает в штатном режиме. ГРЭС своевременно оплачивает работу генеральной подрядной организации", - сообщает в комментариях под постом в соцсетях правительство региона.

приморье

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

приморье