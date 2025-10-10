https://1prime.ru/20251010/prokuratura-863364648.html

Прокуратура отреагировала на невыплату зарплаты работникам ГРЭС в Приморье

Прокуратура отреагировала на невыплату зарплаты работникам ГРЭС в Приморье - 10.10.2025, ПРАЙМ

Прокуратура отреагировала на невыплату зарплаты работникам ГРЭС в Приморье

Прокуратура отреагировала на невыплату заработной платы работникам государственной районной электростанции в Приморье, сообщает надзорное ведомство. | 10.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-10T07:42+0300

2025-10-10T07:42+0300

2025-10-10T07:42+0300

энергетика

экономика

общество

приморье

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863364648.jpg?1760071328

ВЛАДИВОСТОК, 10 окт - ПРАЙМ. Прокуратура отреагировала на невыплату заработной платы работникам государственной районной электростанции в Приморье, сообщает надзорное ведомство. В соцсетях распространились фото, где более чем 60 работников приморской ГРЭС ночуют на промышленном объекте из-за невыплат заработной платы. Как сообщило правительство региона, руководство субподрядчика ГРЭС пытается урегулировать ситуацию с долгами. "Прокуратура незамедлительно отреагировала на сигналы в социальных сетях о невыплате зарплаты работникам подрядчика Лучегорской ГРЭС… Работникам одного из подрядчиков, осуществляющих деятельность на Лучегорской ГРЭС, не выплачена заработная плата", - говорится в сообщении. Надзорное ведомство поставило на контроль установление обстоятельств произошедшего, а также проверит соблюдение трудового законодательства.

приморье

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , приморье