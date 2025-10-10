https://1prime.ru/20251010/prokuratura-863364648.html
Прокуратура отреагировала на невыплату зарплаты работникам ГРЭС в Приморье
2025-10-10T07:42+0300
ВЛАДИВОСТОК, 10 окт - ПРАЙМ. Прокуратура отреагировала на невыплату заработной платы работникам государственной районной электростанции в Приморье, сообщает надзорное ведомство.
В соцсетях распространились фото, где более чем 60 работников приморской ГРЭС ночуют на промышленном объекте из-за невыплат заработной платы. Как сообщило правительство региона, руководство субподрядчика ГРЭС пытается урегулировать ситуацию с долгами.
"Прокуратура незамедлительно отреагировала на сигналы в социальных сетях о невыплате зарплаты работникам подрядчика Лучегорской ГРЭС… Работникам одного из подрядчиков, осуществляющих деятельность на Лучегорской ГРЭС, не выплачена заработная плата", - говорится в сообщении.
Надзорное ведомство поставило на контроль установление обстоятельств произошедшего, а также проверит соблюдение трудового законодательства.
