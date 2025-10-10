https://1prime.ru/20251010/pushilin-863380720.html

В ДНР ввели запрет на спутниковое ТВ, транслирующее иностранные каналы

ДОНЕЦК, 10 окт - ПРАЙМ. Глава ДНР Денис Пушилин ввел на территории региона запрет на продажу, установку и использование спутникового телевидения, транслирующего зарубежные каналы, следует из указа, опубликованного на сайте главы республики. "В целях недопущения распространения среди жителей ДНР недостоверной информации посредством зарубежных телеканалов, осуществляющих трансляцию со спутников, постановляю: ввести запрет на продажу, установку и использование на территории ДНР комплектов спутникового телевидения для приема сигнала, посредством которого осуществляется спутниковое телевизионное вещание, не предназначенное для работы в сетях ... российских операторов спутникового вещания", - говорится в указе. Отмечается, что под запрет попало и использование комплектов спутникового ТВ для приема сигналов, позволяющее принимать зарубежные теле- и радиоканалы, не прошедшие регистрацию в соответствии с требованиями российского законодательства. Кроме того, собственникам жилых и нежилых помещений в ДНР постановлено осуществить демонтаж имеющихся комплектов спутникового вещания, не предназначенных для работы в сетях российских операторов, сроком до 30 ноября 2025 года. Контроль за исполнением указа возложен на председателя правительства ДНР. Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

