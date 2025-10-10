Путин оценил рост товарооборота России со странами СНГ

https://1prime.ru/20251010/putin--863369248.html
ДУШАНБЕ, 10 окт - ПРАЙМ. Товарооборот России со странами СНГ увеличился на 7% до 112 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин. "Товарооборот России со странами СНГ увеличился на 7% до 112 миллиардов долларов", - сказал Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ в узком составе. Глава государства также отметил, что последовательно улучшается структура товарооборота, причем происходит это за счет роста сегмента продукции с высокой добавленной стоимостью. В пятницу президент приехал на площадку саммита СНГ в Душанбе, где проходит заседание Совета глав государств Содружества. В саммите СНГ также участвуют лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
