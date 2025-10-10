https://1prime.ru/20251010/putin--863369248.html

Путин оценил рост товарооборота России со странами СНГ

Путин оценил рост товарооборота России со странами СНГ - 10.10.2025, ПРАЙМ

Путин оценил рост товарооборота России со странами СНГ

Товарооборот России со странами СНГ увеличился на 7% до 112 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин. | 10.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-10T11:41+0300

2025-10-10T11:41+0300

2025-10-10T11:41+0300

экономика

душанбе

азербайджан

мировая экономика

россия

рф

владимир путин

снг

https://cdnn.1prime.ru/img/84159/80/841598041_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_c1a7c887b89ae2be9259c51e244b0f92.jpg

ДУШАНБЕ, 10 окт - ПРАЙМ. Товарооборот России со странами СНГ увеличился на 7% до 112 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин. "Товарооборот России со странами СНГ увеличился на 7% до 112 миллиардов долларов", - сказал Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ в узком составе. Глава государства также отметил, что последовательно улучшается структура товарооборота, причем происходит это за счет роста сегмента продукции с высокой добавленной стоимостью. В пятницу президент приехал на площадку саммита СНГ в Душанбе, где проходит заседание Совета глав государств Содружества. В саммите СНГ также участвуют лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

https://1prime.ru/20251010/putin-863369106.html

душанбе

азербайджан

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

душанбе, азербайджан, мировая экономика, россия, рф, владимир путин, снг