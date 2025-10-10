https://1prime.ru/20251010/putin--863375585.html
Путин отметил сотрудничество России и Таджикистана в гидроэнергетике
Путин отметил сотрудничество России и Таджикистана в гидроэнергетике - 10.10.2025, ПРАЙМ
Путин отметил сотрудничество России и Таджикистана в гидроэнергетике
Президент РФ Владимир Путин отметил сотрудничество России и Таджикистана в гидроэнергетике и добыче минералов, что представляет интерес для экономик стран. | 10.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-10T15:47+0300
2025-10-10T15:47+0300
2025-10-10T15:47+0300
энергетика
владимир путин
таджикистан
рф
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861633312_0:37:3103:1782_1920x0_80_0_0_da0704afc8e748445146e79f5d80e9c9.jpg
ДУШАНБЕ, 10 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин отметил сотрудничество России и Таджикистана в гидроэнергетике и добыче минералов, что представляет интерес для экономик стран. "Достаточно только упомянуть о нашем сотрудничестве в области энергетики, в том числе и гидроэнергетики… Есть и другие направления, в том числе, связанные с добычей минерального сырья. Все это представляет большой интерес для нашей экономики. Но это взаимно - имею в виду и для российской, и для таджикистанской экономик", - сказал российский лидер в ходе пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан. Путин также назвал Таджикистан одним из самых мощных кластеров в гидроэнергетике.
https://1prime.ru/20251010/putin--863374933.html
таджикистан
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861633312_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_d328596d5b27e2278425c8d1667842e9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, таджикистан, рф, нефть
Энергетика, Владимир Путин, ТАДЖИКИСТАН, РФ, Нефть
Путин отметил сотрудничество России и Таджикистана в гидроэнергетике
Путин отметил сотрудничество России и Таджикистана в гидроэнергетике и добыче минералов