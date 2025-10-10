https://1prime.ru/20251010/putin--863375585.html

Путин отметил сотрудничество России и Таджикистана в гидроэнергетике

Путин отметил сотрудничество России и Таджикистана в гидроэнергетике - 10.10.2025, ПРАЙМ

Путин отметил сотрудничество России и Таджикистана в гидроэнергетике

Президент РФ Владимир Путин отметил сотрудничество России и Таджикистана в гидроэнергетике и добыче минералов, что представляет интерес для экономик стран. | 10.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-10T15:47+0300

2025-10-10T15:47+0300

2025-10-10T15:47+0300

энергетика

владимир путин

таджикистан

рф

нефть

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861633312_0:37:3103:1782_1920x0_80_0_0_da0704afc8e748445146e79f5d80e9c9.jpg

ДУШАНБЕ, 10 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин отметил сотрудничество России и Таджикистана в гидроэнергетике и добыче минералов, что представляет интерес для экономик стран. "Достаточно только упомянуть о нашем сотрудничестве в области энергетики, в том числе и гидроэнергетики… Есть и другие направления, в том числе, связанные с добычей минерального сырья. Все это представляет большой интерес для нашей экономики. Но это взаимно - имею в виду и для российской, и для таджикистанской экономик", - сказал российский лидер в ходе пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан. Путин также назвал Таджикистан одним из самых мощных кластеров в гидроэнергетике.

https://1prime.ru/20251010/putin--863374933.html

таджикистан

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, таджикистан, рф, нефть