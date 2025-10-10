Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин отметил сотрудничество России и Таджикистана в гидроэнергетике
Путин отметил сотрудничество России и Таджикистана в гидроэнергетике
энергетика
владимир путин
таджикистан
рф
нефть
ДУШАНБЕ, 10 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин отметил сотрудничество России и Таджикистана в гидроэнергетике и добыче минералов, что представляет интерес для экономик стран. "Достаточно только упомянуть о нашем сотрудничестве в области энергетики, в том числе и гидроэнергетики… Есть и другие направления, в том числе, связанные с добычей минерального сырья. Все это представляет большой интерес для нашей экономики. Но это взаимно - имею в виду и для российской, и для таджикистанской экономик", - сказал российский лидер в ходе пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан. Путин также назвал Таджикистан одним из самых мощных кластеров в гидроэнергетике.
таджикистан
рф
владимир путин, таджикистан, рф, нефть
Энергетика, Владимир Путин, ТАДЖИКИСТАН, РФ, Нефть
15:47 10.10.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2025
Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
ДУШАНБЕ, 10 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин отметил сотрудничество России и Таджикистана в гидроэнергетике и добыче минералов, что представляет интерес для экономик стран.
"Достаточно только упомянуть о нашем сотрудничестве в области энергетики, в том числе и гидроэнергетики… Есть и другие направления, в том числе, связанные с добычей минерального сырья. Все это представляет большой интерес для нашей экономики. Но это взаимно - имею в виду и для российской, и для таджикистанской экономик", - сказал российский лидер в ходе пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан.
Путин также назвал Таджикистан одним из самых мощных кластеров в гидроэнергетике.
Путин назвал Таджикистан важным партнером для России
