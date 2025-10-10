Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Шаверма стала самым популярным горячим блюдом в поездах "Аврора" - 10.10.2025
Шаверма стала самым популярным горячим блюдом в поездах "Аврора"
Шаверма стала самым популярным горячим блюдом в поездах "Аврора" - 10.10.2025, ПРАЙМ
Шаверма стала самым популярным горячим блюдом в поездах "Аврора"
МОСКВА. 10 окт – РИА Новости. Шаверма стала самым популярным горячим блюдом в поездах "Аврора", которые курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщили... | 10.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА. 10 окт – РИА Новости. Шаверма стала самым популярным горячим блюдом в поездах "Аврора", которые курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщили РИА Новости в "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД). "С начала 2025 года в поездах "Аврора" было продано более 30 тысяч горячих блюд, из которых самым популярным стала шаверма: ее заказали более 5,8 тысячи раз, это 18% от общего числа "горячего", - сообщили в ФПК. Второе месте по популярности - у куриной котлеты. Ее заказали более 4,5 тысячи раз (14% от общего числа). Затем следуют жаркое с грибами и свининой (более 3,4 тысячи заказов), куриное бедро с картофелем, запеченными овощами и болгарским перцем (более 3,5 тысячи заказов). "Если сравнивать все предлагаемые в меню блюда (без учета напитков, снеков и десертов), то в этом случае шаверма получает уверенное "серебро" – более 5,8 тысячи заказов (5,7%), уступая куриному бульону с домашней лапшой – почти 7 тысяч заказов (7%). Также среди лидеров – сырники со сметаной и малиновым соусом с тархуном – более 5 тысяч заказов, салат "Цезарь" – более 4,6 тысячи заказов", - отметили в ФПК. Всего в вагонах-бистро поездов "Аврора" было реализовано более 102 тысяч блюд.
03:04 10.10.2025
 
Шаверма стала самым популярным горячим блюдом в поездах "Аврора"

Шаверма стала самым популярным горячим блюдом в поездах «Аврора»

МОСКВА. 10 окт – РИА Новости. Шаверма стала самым популярным горячим блюдом в поездах "Аврора", которые курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщили РИА Новости в "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД).
"С начала 2025 года в поездах "Аврора" было продано более 30 тысяч горячих блюд, из которых самым популярным стала шаверма: ее заказали более 5,8 тысячи раз, это 18% от общего числа "горячего", - сообщили в ФПК.
Второе месте по популярности - у куриной котлеты. Ее заказали более 4,5 тысячи раз (14% от общего числа). Затем следуют жаркое с грибами и свининой (более 3,4 тысячи заказов), куриное бедро с картофелем, запеченными овощами и болгарским перцем (более 3,5 тысячи заказов).
"Если сравнивать все предлагаемые в меню блюда (без учета напитков, снеков и десертов), то в этом случае шаверма получает уверенное "серебро" – более 5,8 тысячи заказов (5,7%), уступая куриному бульону с домашней лапшой – почти 7 тысяч заказов (7%). Также среди лидеров – сырники со сметаной и малиновым соусом с тархуном – более 5 тысяч заказов, салат "Цезарь" – более 4,6 тысячи заказов", - отметили в ФПК.
Всего в вагонах-бистро поездов "Аврора" было реализовано более 102 тысяч блюд.
 
