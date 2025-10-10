Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сикорский сделал важное заявление об Украине во время визита во Львов - 10.10.2025
Спецоперация на Украине
Сикорский сделал важное заявление об Украине во время визита во Львов
Сикорский сделал важное заявление об Украине во время визита во Львов
МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Польша без согласия НАТО не будет сбивать ракеты над Украиной, заявил глава МИД Радослав Сикорский во время визита во Львов. Его цитирует издание "Страна.ua"."Он отметил, что решение о применении ПВО страны НАТО принимают коллегиально", — говорится в публикации.Издание пишет, что альянс таких опций пока даже не обсуждает.Официальный Киев призывал западные страны сбивать ракеты над Украиной с их территории. При этом занимавший на тот момент кресло генерального секретаря НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что политика альянса остается неизменной и он не будет напрямую вовлечен в конфликт. Заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский ранее заявлял, что Варшава не рассматривает возможности сбивать ракеты над территорией Украины.
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ПОЛЬША, Радослав Сикорский, НАТО
16:10 10.10.2025
 
Сикорский сделал важное заявление об Украине во время визита во Львов

Польша отказалась сбивать ракеты над Украиной без согласия НАТО. Подробности

МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Польша без согласия НАТО не будет сбивать ракеты над Украиной, заявил глава МИД Радослав Сикорский во время визита во Львов. Его цитирует издание "Страна.ua".

"Он отметил, что решение о применении ПВО страны НАТО принимают коллегиально", — говорится в публикации.
Издание пишет, что альянс таких опций пока даже не обсуждает.

Официальный Киев призывал западные страны сбивать ракеты над Украиной с их территории. При этом занимавший на тот момент кресло генерального секретаря НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что политика альянса остается неизменной и он не будет напрямую вовлечен в конфликт. Заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский ранее заявлял, что Варшава не рассматривает возможности сбивать ракеты над территорией Украины.
