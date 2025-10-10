https://1prime.ru/20251010/sikorskiy-863376848.html

Сикорский сделал важное заявление об Украине во время визита во Львов

Сикорский сделал важное заявление об Украине во время визита во Львов - 10.10.2025, ПРАЙМ

Сикорский сделал важное заявление об Украине во время визита во Львов

Польша без согласия НАТО не будет сбивать ракеты над Украиной, заявил глава МИД Радослав Сикорский во время визита во Львов. Его цитирует издание... | 10.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-10T16:10+0300

2025-10-10T16:10+0300

2025-10-10T16:10+0300

спецоперация на украине

украина

польша

радослав сикорский

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859572439_0:130:1499:973_1920x0_80_0_0_34139e08b0ca7d6b772517764a8047e9.jpg

МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Польша без согласия НАТО не будет сбивать ракеты над Украиной, заявил глава МИД Радослав Сикорский во время визита во Львов. Его цитирует издание "Страна.ua"."Он отметил, что решение о применении ПВО страны НАТО принимают коллегиально", — говорится в публикации.Издание пишет, что альянс таких опций пока даже не обсуждает.Официальный Киев призывал западные страны сбивать ракеты над Украиной с их территории. При этом занимавший на тот момент кресло генерального секретаря НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что политика альянса остается неизменной и он не будет напрямую вовлечен в конфликт. Заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский ранее заявлял, что Варшава не рассматривает возможности сбивать ракеты над территорией Украины.

https://1prime.ru/20251010/zelenskiy-863367729.html

https://1prime.ru/20251009/zelenskiy-863314806.html

украина

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, польша, радослав сикорский, нато