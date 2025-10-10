Сикорский сделал важное заявление об Украине во время визита во Львов
Польша отказалась сбивать ракеты над Украиной без согласия НАТО. Подробности
Радослав Сикорский. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Польша без согласия НАТО не будет сбивать ракеты над Украиной, заявил глава МИД Радослав Сикорский во время визита во Львов. Его цитирует издание "Страна.ua".
"Он отметил, что решение о применении ПВО страны НАТО принимают коллегиально", — говорится в публикации.
Издание пишет, что альянс таких опций пока даже не обсуждает.
Официальный Киев призывал западные страны сбивать ракеты над Украиной с их территории. При этом занимавший на тот момент кресло генерального секретаря НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что политика альянса остается неизменной и он не будет напрямую вовлечен в конфликт. Заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский ранее заявлял, что Варшава не рассматривает возможности сбивать ракеты над территорией Украины.
