Суд взыскал пять миллионов рублей с Citrix Systems по иску "Транснефти"

Суд взыскал пять миллионов с Citrix Systems и ее соответчиков по иску "Транснефти"
МОСКВА, 10 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску "Транснефти" взыскал около 5 миллионов рублей с американского разработчика программного обеспечения Citrix Systems, британской Cloud SG и российского ООО "Инлайн МСП", следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Иск удовлетворить полностью", - приводится в карточке дела в картотеке арбитражных дел результат прошедшего в пятницу заседания.
Изначально этот иск "Транснефть" предъявила в сентябре 2024 года только к Citrix Systems, но в процессе разбирательства соответчиками стали еще два юрлица. Иск заявлен о взыскании убытков, более подробно основания исковых требований в материалах суда пока не приводятся.
Арбитражный суд Москвы в июле удовлетворил самый крупный из них, взыскав более 83 миллионов рублей солидарно с IBM и ее торгового партнера – российского ООО "Маллит". Иск был заявлен о взыскании неосновательного обогащения в размере предоплаченных услуг технической поддержки ПО, которую ответчики в нарушение условий договора прекратили в марте 2022 года.
IBM - производитель аппаратного и программного обеспечения. Компания работает более чем в 175 странах. Cisco Systems - компания, разрабатывающая и продающая сетевое оборудование. Red Hat - разработчик программного обеспечения на основе операционной системы Linux. Citrix Systems занимается программными решениями для виртуализации и облачных вычислений.
"Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в России и за ее пределы. 78,55% уставного капитала компании составляют обыкновенные акции (100% их находится в собственности РФ через Росимущество) и 21,45% - привилегированные.