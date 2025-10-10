https://1prime.ru/20251010/sud-863388958.html

Суд взыскал пять миллионов рублей с Citrix Systems по иску "Транснефти"

Суд взыскал пять миллионов рублей с Citrix Systems по иску "Транснефти" - 10.10.2025, ПРАЙМ

Суд взыскал пять миллионов рублей с Citrix Systems по иску "Транснефти"

Арбитражный суд Москвы по иску "Транснефти" взыскал около 5 миллионов рублей с американского разработчика программного обеспечения Citrix Systems, британской... | 10.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-10T20:03+0300

2025-10-10T20:03+0300

2025-10-10T20:03+0300

происшествия

технологии

бизнес

москва

рф

транснефть

ibm

cisco

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860418821_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_169d53c7141e1d60bd1a90aa4a8531a1.jpg

МОСКВА, 10 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску "Транснефти" взыскал около 5 миллионов рублей с американского разработчика программного обеспечения Citrix Systems, британской Cloud SG и российского ООО "Инлайн МСП", следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Иск удовлетворить полностью", - приводится в карточке дела в картотеке арбитражных дел результат прошедшего в пятницу заседания. Изначально этот иск "Транснефть" предъявила в сентябре 2024 года только к Citrix Systems, но в процессе разбирательства соответчиками стали еще два юрлица. Иск заявлен о взыскании убытков, более подробно основания исковых требований в материалах суда пока не приводятся. "Транснефть" в сентябре подала в суд сразу семь исков к американским производителям программного обеспечения IBM, Cisco, Citrix и Red Hat. Арбитражный суд Москвы в июле удовлетворил самый крупный из них, взыскав более 83 миллионов рублей солидарно с IBM и ее торгового партнера – российского ООО "Маллит". Иск был заявлен о взыскании неосновательного обогащения в размере предоплаченных услуг технической поддержки ПО, которую ответчики в нарушение условий договора прекратили в марте 2022 года. IBM - производитель аппаратного и программного обеспечения. Компания работает более чем в 175 странах. Cisco Systems - компания, разрабатывающая и продающая сетевое оборудование. Red Hat - разработчик программного обеспечения на основе операционной системы Linux. Citrix Systems занимается программными решениями для виртуализации и облачных вычислений. "Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в России и за ее пределы. 78,55% уставного капитала компании составляют обыкновенные акции (100% их находится в собственности РФ через Росимущество) и 21,45% - привилегированные.

https://1prime.ru/20250930/sud-862992466.html

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, москва, рф, транснефть, ibm, cisco