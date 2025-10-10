Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спецоперация на Украине
МОСКВА, 10 октября — ПРАЙМ. Украинский конфликт приближается к завершению, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала. "Полагаю, конфликт на Украине приближается к финальной стадии, и все рушится. Очевидно, что в Европе сейчас нарастает отчаяние, ведь европейские элиты поставили на этот конфликт все", — сказал эксперт.Кроме того, он выразил мнение, что европейские руководители готовы к усилению напряженности, надеясь либо продолжить военные действия и одержать победу над Россией, либо вновь вовлечь в конфликт США. Москва неоднократно предостерегала западные страны, что поставки оружия Украине не меняют ситуацию, а только затягивают конфликт. Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, Североатлантический альянс принимает непосредственное участие в этом противостоянии как поставками Киеву военной техники и боеприпасов, таки обучением украинских военнослужащих.
05:32 10.10.2025 (обновлено: 05:34 10.10.2025)
 
"Все рушится". На Западе сделали заявление о финале конфликта на Украине

Ларри Джонсон: конфликт на Украине приближается к финальной стадии

МОСКВА, 10 октября — ПРАЙМ. Украинский конфликт приближается к завершению, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
"Полагаю, конфликт на Украине приближается к финальной стадии, и все рушится. Очевидно, что в Европе сейчас нарастает отчаяние, ведь европейские элиты поставили на этот конфликт все", — сказал эксперт.
Кроме того, он выразил мнение, что европейские руководители готовы к усилению напряженности, надеясь либо продолжить военные действия и одержать победу над Россией, либо вновь вовлечь в конфликт США.
Москва неоднократно предостерегала западные страны, что поставки оружия Украине не меняют ситуацию, а только затягивают конфликт. Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, Североатлантический альянс принимает непосредственное участие в этом противостоянии как поставками Киеву военной техники и боеприпасов, таки обучением украинских военнослужащих.
"От двух месяцев до года". На Украине высказались о ситуации в зоне СВО
6 октября, 19:46
6 октября, 19:46
 
Заголовок открываемого материала