https://1prime.ru/20251010/svo-863362467.html

"Все рушится". На Западе сделали заявление о финале конфликта на Украине

"Все рушится". На Западе сделали заявление о финале конфликта на Украине - 10.10.2025, ПРАЙМ

"Все рушится". На Западе сделали заявление о финале конфликта на Украине

Украинский конфликт приближается к завершению, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала. | 10.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-10T05:32+0300

2025-10-10T05:32+0300

2025-10-10T05:34+0300

спецоперация на украине

конфликт на украине

украина

запад

европа

сергей лавров

цру

урегулирование

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860191750_0:0:1881:1058_1920x0_80_0_0_690b075d57bf773f8e7b01c2f723ca98.jpg

МОСКВА, 10 октября — ПРАЙМ. Украинский конфликт приближается к завершению, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала. "Полагаю, конфликт на Украине приближается к финальной стадии, и все рушится. Очевидно, что в Европе сейчас нарастает отчаяние, ведь европейские элиты поставили на этот конфликт все", — сказал эксперт.Кроме того, он выразил мнение, что европейские руководители готовы к усилению напряженности, надеясь либо продолжить военные действия и одержать победу над Россией, либо вновь вовлечь в конфликт США. Москва неоднократно предостерегала западные страны, что поставки оружия Украине не меняют ситуацию, а только затягивают конфликт. Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, Североатлантический альянс принимает непосредственное участие в этом противостоянии как поставками Киеву военной техники и боеприпасов, таки обучением украинских военнослужащих.

https://1prime.ru/20251006/ukraina-863222818.html

украина

запад

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

конфликт на украине, украина, запад, европа, сергей лавров, цру, урегулирование