Путин и Пашинян обсудили рост товарооборота России и Армении

ДУШАНБЕ, 10 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммите СНГ обсудили рост товарооборота двух стран. Путин на саммите СНГ отметил, что участие в ЕАЭС открывает странам рынки, дает экономические выгоды. В качестве примера российский лидер привел растущие объемы торговли между Россией и Арменией, поинтересовавшись у Пашиняна данными по товарообороту. "В этом году уже 4 миллиарда (долларов - ред.)", - сказал Пашинян. "Нет, больше", - с улыбкой не согласился с коллегой Путин. Премьер Армении также привел свои данные и за прошлый год, но и в этом вопросе информация у двух лидеров не совпала. "В прошлом году было примерно 9 миллиардов (долларов - ред.)", - отметил Пашинян. "Больше. И в прошлом году было больше, и в этом году будет больше. Это очевидно просто", - ответил Путин премьеру Армении.
