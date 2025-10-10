Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин и Пашинян обсудили рост товарооборота России и Армении - 10.10.2025
Путин и Пашинян обсудили рост товарооборота России и Армении
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммите СНГ обсудили рост товарооборота двух стран. | 10.10.2025
2025-10-10T11:55+0300
ДУШАНБЕ, 10 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммите СНГ обсудили рост товарооборота двух стран. Путин на саммите СНГ отметил, что участие в ЕАЭС открывает странам рынки, дает экономические выгоды. В качестве примера российский лидер привел растущие объемы торговли между Россией и Арменией, поинтересовавшись у Пашиняна данными по товарообороту. "В этом году уже 4 миллиарда (долларов - ред.)", - сказал Пашинян. "Нет, больше", - с улыбкой не согласился с коллегой Путин. Премьер Армении также привел свои данные и за прошлый год, но и в этом вопросе информация у двух лидеров не совпала. "В прошлом году было примерно 9 миллиардов (долларов - ред.)", - отметил Пашинян. "Больше. И в прошлом году было больше, и в этом году будет больше. Это очевидно просто", - ответил Путин премьеру Армении.
11:55 10.10.2025
 
Путин и Пашинян обсудили рост товарооборота России и Армении

Путин и премьер-министр Армении Пашинян обсудили рост товарооборота России и Армении

ДУШАНБЕ, 10 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммите СНГ обсудили рост товарооборота двух стран.
Путин на саммите СНГ отметил, что участие в ЕАЭС открывает странам рынки, дает экономические выгоды. В качестве примера российский лидер привел растущие объемы торговли между Россией и Арменией, поинтересовавшись у Пашиняна данными по товарообороту.
"В этом году уже 4 миллиарда (долларов - ред.)", - сказал Пашинян.
"Нет, больше", - с улыбкой не согласился с коллегой Путин.
Премьер Армении также привел свои данные и за прошлый год, но и в этом вопросе информация у двух лидеров не совпала.
"В прошлом году было примерно 9 миллиардов (долларов - ред.)", - отметил Пашинян.
"Больше. И в прошлом году было больше, и в этом году будет больше. Это очевидно просто", - ответил Путин премьеру Армении.
Путин оценил рост товарооборота России со странами СНГ
11:41
11:41
 
