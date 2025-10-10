https://1prime.ru/20251010/ukraina-863360322.html

Раскрыто, что случилось в Днепропетровске из-за катастрофы с ВСУ

спецоперация на украине

МОСКВА, 10 октября — ПРАЙМ. На украинских кладбищах, в частности, в Днепропетровске, заранее выкапывают множество могил в ожидании большого количества погибших, сообщил ирландский журналист Шей Боуз в социальной сети X. "Реальность для Украины, реальность для тех, кого вытащили из дома умирать за ЕС и НАТО. На Днепропетровском могильнике предварительно готовят могилы, готовясь к приему потока погибших. С каждым днем Украины становится меньше, а украинцев умирает все больше. Все ради Урсулы и Стармера", — написал журналист.Согласно последним данным Минобороны, российская группировка "Восток" нанесла удар по позициям украинских сил в районе населенных пунктов Новониколаевка, Вербовое, Сосновка в Днепропетровской области и Малиновка в Запорожской области. При этом потери Вооруженных сил Украины в живой силе превысили 325 солдат. Общие потери украинских военных за сутки составили около 1450 человек по различным направлениям.

