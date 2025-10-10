Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ сообщили о поражении более 60 энергетических объектов на Украине - 10.10.2025
Спецоперация на Украине
СМИ сообщили о поражении более 60 энергетических объектов на Украине
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Шестьдесят три энергетических объекта на территории Украины, включая несколько гидроэлектростанций (ГЭС) и тепловых электростанций (ТЭС), повреждены за последние десять дней в результате взрывов, передает украинское агентство УНИАН. В пятницу украинские власти и СМИ сообщили об аварийных отключениях электричества в Киевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской областях. Позже премьер страны Юлия Свириденко объявила о существенных повреждениях энергетической инфраструктуры на Украине. Первый заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко заявил о дефиците мощности в энергосистеме государства из-за повреждений объектов генерации. "Всего за последние десять дней... атакованы 63 энергетических объекта по всей Украине. Во время сегодняшней атаки... удары (нанесены - ред.) по десяти объектам: пяти ГЭС, двум (теплоэлектроцентралям) ТЭЦ, двум ТЭС и одной подстанции", - говорится в сообщении в Telegram-канале УНИАН. О каких именно объектах и населенных пунктах идет речь, не уточняется. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Новости
украина, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ
22:16 10.10.2025
 
СМИ сообщили о поражении более 60 энергетических объектов на Украине

УНИАН: за десять дней на Украине повреждены 63 энергообъекта

Флаг Украины
Флаг Украины
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Artem Kniaz
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Шестьдесят три энергетических объекта на территории Украины, включая несколько гидроэлектростанций (ГЭС) и тепловых электростанций (ТЭС), повреждены за последние десять дней в результате взрывов, передает украинское агентство УНИАН.
В пятницу украинские власти и СМИ сообщили об аварийных отключениях электричества в Киевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской областях. Позже премьер страны Юлия Свириденко объявила о существенных повреждениях энергетической инфраструктуры на Украине. Первый заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко заявил о дефиците мощности в энергосистеме государства из-за повреждений объектов генерации.
"Всего за последние десять дней... атакованы 63 энергетических объекта по всей Украине. Во время сегодняшней атаки... удары (нанесены - ред.) по десяти объектам: пяти ГЭС, двум (теплоэлектроцентралям) ТЭЦ, двум ТЭС и одной подстанции", - говорится в сообщении в Telegram-канале УНИАН.
О каких именно объектах и населенных пунктах идет речь, не уточняется.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции
Продукты Прайм для бизнеса
