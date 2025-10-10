Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венгрия не хочет отказываться от "Дружбы" ради JANAF, заявил Сийярто - 10.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251010/vengriya--863366650.html
Венгрия не хочет отказываться от "Дружбы" ради JANAF, заявил Сийярто
Венгрия не хочет отказываться от "Дружбы" ради JANAF, заявил Сийярто - 10.10.2025, ПРАЙМ
Венгрия не хочет отказываться от "Дружбы" ради JANAF, заявил Сийярто
Ситуация с "Нефтяной индустрией Сербии" (NIS) показывает, как опасно для страны получать нефть только по одному трубопроводу, поэтому Венгрия не хочет... | 10.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-10T09:03+0300
2025-10-10T09:03+0300
экономика
хорватия
сша
мировая экономика
нефть
венгрия
петер сийярто
janaf
nis
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861950791_0:53:1344:809_1920x0_80_0_0_0e428037007624c75a11fa10362b5c33.jpg
БУДАПЕШТ, 10 окт - ПРАЙМ. Ситуация с "Нефтяной индустрией Сербии" (NIS) показывает, как опасно для страны получать нефть только по одному трубопроводу, поэтому Венгрия не хочет отказываться от российского нефтепровода "Дружбы" и впадать в зависимость от хорватского нефтепровода JANAF, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. NIS утром в четверг сообщила о начале действия санкций США, которые были введены 10 января и многократно переносились. Оператор Адриатического нефтепровода JANAF в Хорватии заявил о приостановке сотрудничества с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за санкций. &quot;Хорошо видно, какие проблемы могут возникнуть, если нефть в страну поставляет только один нефтепровод, идущий из Хорватии. Мы должны избегать ситуации, когда и мы бы зависели от одного нефтепровода, в тому же, идущего из Хорватии&quot;, - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://1prime.ru/20251010/neft-863366378.html
хорватия
сша
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861950791_98:0:1247:862_1920x0_80_0_0_bbc73ced56683d7acd95e175ce7a6210.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
хорватия, сша, мировая экономика, нефть, венгрия, петер сийярто, janaf, nis
Экономика, ХОРВАТИЯ, США, Мировая экономика, Нефть, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто, JANAF, NIS
09:03 10.10.2025
 
Венгрия не хочет отказываться от "Дружбы" ради JANAF, заявил Сийярто

Сийярто: Венгрия не хочет отказываться от "Дружбы", чтобы не впадать в зависимость

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2025
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто . Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 10 окт - ПРАЙМ. Ситуация с "Нефтяной индустрией Сербии" (NIS) показывает, как опасно для страны получать нефть только по одному трубопроводу, поэтому Венгрия не хочет отказываться от российского нефтепровода "Дружбы" и впадать в зависимость от хорватского нефтепровода JANAF, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
NIS утром в четверг сообщила о начале действия санкций США, которые были введены 10 января и многократно переносились. Оператор Адриатического нефтепровода JANAF в Хорватии заявил о приостановке сотрудничества с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за санкций.

"Хорошо видно, какие проблемы могут возникнуть, если нефть в страну поставляет только один нефтепровод, идущий из Хорватии. Мы должны избегать ситуации, когда и мы бы зависели от одного нефтепровода, в тому же, идущего из Хорватии", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Нефть
MOL увеличит поставки нефти в Сербию после введения санкций США против NIS
08:42
 
ЭкономикаХОРВАТИЯСШАМировая экономикаНефтьВЕНГРИЯПетер СийяртоJANAFNIS
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала