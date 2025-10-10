https://1prime.ru/20251010/vengriya--863366650.html
Венгрия не хочет отказываться от "Дружбы" ради JANAF, заявил Сийярто
БУДАПЕШТ, 10 окт - ПРАЙМ. Ситуация с "Нефтяной индустрией Сербии" (NIS) показывает, как опасно для страны получать нефть только по одному трубопроводу, поэтому Венгрия не хочет отказываться от российского нефтепровода "Дружбы" и впадать в зависимость от хорватского нефтепровода JANAF, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. NIS утром в четверг сообщила о начале действия санкций США, которые были введены 10 января и многократно переносились. Оператор Адриатического нефтепровода JANAF в Хорватии заявил о приостановке сотрудничества с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за санкций. "Хорошо видно, какие проблемы могут возникнуть, если нефть в страну поставляет только один нефтепровод, идущий из Хорватии. Мы должны избегать ситуации, когда и мы бы зависели от одного нефтепровода, в тому же, идущего из Хорватии", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
