Венгрия не хочет отказываться от "Дружбы" ради JANAF, заявил Сийярто

2025-10-10T09:03+0300

экономика

хорватия

сша

мировая экономика

нефть

венгрия

петер сийярто

janaf

nis

БУДАПЕШТ, 10 окт - ПРАЙМ. Ситуация с "Нефтяной индустрией Сербии" (NIS) показывает, как опасно для страны получать нефть только по одному трубопроводу, поэтому Венгрия не хочет отказываться от российского нефтепровода "Дружбы" и впадать в зависимость от хорватского нефтепровода JANAF, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. NIS утром в четверг сообщила о начале действия санкций США, которые были введены 10 января и многократно переносились. Оператор Адриатического нефтепровода JANAF в Хорватии заявил о приостановке сотрудничества с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за санкций. "Хорошо видно, какие проблемы могут возникнуть, если нефть в страну поставляет только один нефтепровод, идущий из Хорватии. Мы должны избегать ситуации, когда и мы бы зависели от одного нефтепровода, в тому же, идущего из Хорватии", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

2025

