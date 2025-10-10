https://1prime.ru/20251010/zelenskiy-863367729.html

Зеленский сделал заявление после массированного удара России

МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский перечислил регионы, оставшиеся без света после ударов ВС России. Об этом он написал в Telegram-канале."На многих объектах критической инфраструктуры продолжается ликвидация российского удара по энергетике", — говорится в публикации.Он добавил, что в Киеве бригады работают над восстановлением электроснабжения и водоснабжения. Кроме того, есть отключение электричества в Киевской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской и Днепропетровской областях.В четверг Зеленский пригрозил блэкаутом Белгородской и Курской областям.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

