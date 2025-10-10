Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский сделал заявление после массированного удара России - 10.10.2025
Спецоперация на Украине
Зеленский сделал заявление после массированного удара России
спецоперация на украине
киев
украина
владимир зеленский
вс рф
МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский перечислил регионы, оставшиеся без света после ударов ВС России. Об этом он написал в Telegram-канале."На многих объектах критической инфраструктуры продолжается ликвидация российского удара по энергетике", — говорится в публикации.Он добавил, что в Киеве бригады работают над восстановлением электроснабжения и водоснабжения. Кроме того, есть отключение электричества в Киевской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской и Днепропетровской областях.В четверг Зеленский пригрозил блэкаутом Белгородской и Курской областям.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
киев
украина
киев, украина, владимир зеленский, вс рф
Спецоперация на Украине, Киев, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ВС РФ
10:03 10.10.2025
 
© Фото : Public Domain/President Of UkraineВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский перечислил регионы, оставшиеся без света после ударов ВС России. Об этом он написал в Telegram-канале.

"На многих объектах критической инфраструктуры продолжается ликвидация российского удара по энергетике", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
На Западе сделали громкое заявление после ответа Зеленского Путину
Вчера, 08:49
Он добавил, что в Киеве бригады работают над восстановлением электроснабжения и водоснабжения. Кроме того, есть отключение электричества в Киевской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской и Днепропетровской областях.

В четверг Зеленский пригрозил блэкаутом Белгородской и Курской областям.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Каллас сделала тяжелое признание о России
Вчера, 10:25
 
Спецоперация на УкраинеКиевУКРАИНАВладимир ЗеленскийВС РФ
 
 
Заголовок открываемого материала