Зеленский сделал заявление после массированного удара России
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский перечислил регионы, оставшиеся без света после ударов ВС России. Об этом он написал в Telegram-канале.
"На многих объектах критической инфраструктуры продолжается ликвидация российского удара по энергетике", — говорится в публикации.
Он добавил, что в Киеве бригады работают над восстановлением электроснабжения и водоснабжения. Кроме того, есть отключение электричества в Киевской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской и Днепропетровской областях.
В четверг Зеленский пригрозил блэкаутом Белгородской и Курской областям.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
