"Такой удар". На Западе раскрыли, что задумал Зеленский в отношении России
NI: Зеленский надеется на мощный ответ РФ на ракеты Томагавк. Что он задумал
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский надеется на сильный ответ России на ракеты Томагавк, чтобы втянуть НАТО в конфликт, пишет National Interest.
"Парадоксально, но именно на такой удар в конечном счете надеются Зеленский и многие в Брюсселе, чтобы сослаться на статью 5 Североатлантического договора и заставить Трампа более активно задействовать американские войска на Украине", — говорится в публикации.
При этом издание отмечает, что США имеют ограниченное количество ракет Томагавк.
На этой неделе Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.
В Кремле в ответ на это указали, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку ракеты Tomahawk существуют в ядерном исполнении.
Вместе с тем, издание Responsible Statecrft писало, что Украина не имеет возможности запускать ракеты "Томагавк".
