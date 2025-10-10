Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
украина, владимир зеленский, сша, нато
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, США, НАТО
13:29 10.10.2025 (обновлено: 13:40 10.10.2025)
 
"Такой удар". На Западе раскрыли, что задумал Зеленский в отношении России

NI: Зеленский надеется на мощный ответ РФ на ракеты Томагавк. Что он задумал

© Фото : Public Domain/President Of UkraineВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский надеется на сильный ответ России на ракеты Томагавк, чтобы втянуть НАТО в конфликт, пишет National Interest.

"Парадоксально, но именно на такой удар в конечном счете надеются Зеленский и многие в Брюсселе, чтобы сослаться на статью 5 Североатлантического договора и заставить Трампа более активно задействовать американские войска на Украине", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
На Западе сделали громкое заявление после ответа Зеленского Путину
Вчера, 08:49
При этом издание отмечает, что США имеют ограниченное количество ракет Томагавк.

На этой неделе Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.

В Кремле в ответ на это указали, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку ракеты Tomahawk существуют в ядерном исполнении.

Вместе с тем, издание Responsible Statecrft писало, что Украина не имеет возможности запускать ракеты "Томагавк".
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2025
Зеленский сделал заявление после массированного удара России
10:03
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир ЗеленскийСШАНАТО
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
