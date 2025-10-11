https://1prime.ru/20251011/iran-863418677.html

Иран прекратил сотрудничество с МАГАТЭ

Иран прекратил сотрудничество с МАГАТЭ - 11.10.2025, ПРАЙМ

Иран прекратил сотрудничество с МАГАТЭ

Иран отложил выполнение соглашения с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), заключенное в Египте, ИРИ прекратила сотрудничество с агентством,... | 11.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-11T23:15+0300

2025-10-11T23:15+0300

2025-10-11T23:15+0300

иран

египет

аббас аракчи

магатэ

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/76307/85/763078569_0:152:2000:1277_1920x0_80_0_0_e01605c37215b0c085e87b5542284594.jpg

ТЕГЕРАН, 11 окт - ПРАЙМ. Иран отложил выполнение соглашения с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), заключенное в Египте, ИРИ прекратила сотрудничество с агентством, заявил в субботу глава МИД исламской республики Аббас Аракчи. "Действие каирского соглашения в настоящее время приостановлено, и мы прекратили сотрудничество с МАГАТЭ по вопросам ядерной программы", - сказал Аракчи в прямом эфире иранского телевидения.Министр иностранных дел отметил, что любой запрос со стороны МАГАТЭ о продолжении взаимодействия сперва будет рассмотрен высшим советом национальной безопасности Ирана (ВСНБ).Великобритания, Франция и Германия 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД, или ядерной сделкой) 2015 года. После этого Совет безопасности Всемирной Организации 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении ИРИ, из-за чего рестрикции Совбеза были восстановлены с 28 сентября. Россия, как и исламская республика, не признала законность этих действий, сославшись на неоднократные нарушения европейскими странами ядерной сделки 2015 года, снимавшей санкции, а также выход США из нее. Иранские власти призвали государства не следовать выполнению резолюций.Рестрикции предполагают запрет на поставку технологий и материалов Ирану, связанных с ядерной деятельностью, передачу ему тяжелых обычных вооружений, технологий по производству баллистических ракет, а также заморозку зарубежных иранских активов.Ранее Аракчи отметил, что каирское соглашение с МАГАТЭ, заключенное 9 сентября и вырабатывавшее рамки взаимодействия агентства и Ирана, будет считаться отмененным с учетом введения санкций со стороны ООН. Вместе с тем президент РФ Владимир Путин в ходе официального визита в Таджикистан в четверг объявил, что иранская сторона готова к возобновлению диалога с МАГАТЭ.

https://1prime.ru/20250908/grossi-861959429.html

иран

египет

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иран, египет, аббас аракчи, магатэ, мид