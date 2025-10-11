Иран прекратил сотрудничество с МАГАТЭ
Аракчи: Иран отложил выполнение соглашения с МАГАТЭ и прекратил сотрудничество
ТЕГЕРАН, 11 окт - ПРАЙМ. Иран отложил выполнение соглашения с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), заключенное в Египте, ИРИ прекратила сотрудничество с агентством, заявил в субботу глава МИД исламской республики Аббас Аракчи.
Министр иностранных дел отметил, что любой запрос со стороны МАГАТЭ о продолжении взаимодействия сперва будет рассмотрен высшим советом национальной безопасности Ирана (ВСНБ).
Великобритания, Франция и Германия 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД, или ядерной сделкой) 2015 года. После этого Совет безопасности Всемирной Организации 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении ИРИ, из-за чего рестрикции Совбеза были восстановлены с 28 сентября. Россия, как и исламская республика, не признала законность этих действий, сославшись на неоднократные нарушения европейскими странами ядерной сделки 2015 года, снимавшей санкции, а также выход США из нее. Иранские власти призвали государства не следовать выполнению резолюций.
Рестрикции предполагают запрет на поставку технологий и материалов Ирану, связанных с ядерной деятельностью, передачу ему тяжелых обычных вооружений, технологий по производству баллистических ракет, а также заморозку зарубежных иранских активов.
Ранее Аракчи отметил, что каирское соглашение с МАГАТЭ, заключенное 9 сентября и вырабатывавшее рамки взаимодействия агентства и Ирана, будет считаться отмененным с учетом введения санкций со стороны ООН. Вместе с тем президент РФ Владимир Путин в ходе официального визита в Таджикистан в четверг объявил, что иранская сторона готова к возобновлению диалога с МАГАТЭ.