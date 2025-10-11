https://1prime.ru/20251011/kherson-863412279.html

В Херсоне прогремели взрывы

2025-10-11T15:45+0300

МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Серия взрывов прогремела в субботу в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Херсоне снова слышны взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного". Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% территории Херсонской области. Часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

