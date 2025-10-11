Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спецоперация на Украине
2025-10-11T15:45+0300
2025-10-11T15:45+0300
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Серия взрывов прогремела в субботу в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Херсоне снова слышны взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного". Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% территории Херсонской области. Часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
15:45 11.10.2025
 
В Херсоне прогремели взрывы

В Херсоне прогремела серия взрывов

МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Серия взрывов прогремела в субботу в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Херсоне снова слышны взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% территории Херсонской области. Часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Российские военные нанесли поражение объектам инфраструктуры ВСУ
13:21
 
