https://1prime.ru/20251011/khischenie-863414096.html
Главу Крымского района Кубани задержали по подозрению в хищении
Главу Крымского района Кубани задержали по подозрению в хищении - 11.10.2025, ПРАЙМ
Главу Крымского района Кубани задержали по подозрению в хищении
Главу Крымского района Краснодарского края Сергея Леся, к которому ранее подавала иск прокуратура, задержали по подозрению в хищении государственных участков,... | 11.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-11T17:53+0300
2025-10-11T17:53+0300
2025-10-11T17:54+0300
общество
россия
краснодарский край
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861905883_0:21:2639:1505_1920x0_80_0_0_c9dea4ef9fb1319545946f1aa48c52ae.jpg
КРАСНОДАР, 11 окт - ПРАЙМ. Главу Крымского района Краснодарского края Сергея Леся, к которому ранее подавала иск прокуратура, задержали по подозрению в хищении государственных участков, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "(Лесь - ред.) задержан по подозрению в хищении государственных участков", - сказал собеседник агентства.Прокуратура 26 сентября подала иск к Лесю, следует из картотеки суда. Иск поступил в Геленджикский городской суд. Истцами также выступают Минфин РФ, Федеральное казначейство и (Федеральная служба судебных приставов) ФССП. (Межрегиональное территориальное управление) МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея проходит одновременно истцом и третьим лицом.Как 30 сентября уточнили агентству в правоохранительных органах, иск связан со взысканием земельных участков, приобретенных на неподтвержденные доходы. В тот же день у него прошли обыски.Помимо самого Леся, ответчиками по иску выступают Татьяна, Евгений и Екатерина Лесь, Василий, Евгений и Людмила Прокопенко, Ольга Зуева, Владимир Макарин, Марина Отюгова, Олег Сартов и Олег Худоян.
https://1prime.ru/20251010/sud-863367407.html
краснодарский край
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861905883_302:0:2337:1526_1920x0_80_0_0_005b09a6020f29ee7f214a06b2837a13.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, краснодарский край
Общество , РОССИЯ, Краснодарский край
Главу Крымского района Кубани задержали по подозрению в хищении
Глава Крымского района Кубани Лесь задержан по подозрению в хищении госземель
КРАСНОДАР, 11 окт - ПРАЙМ. Главу Крымского района Краснодарского края Сергея Леся, к которому ранее подавала иск прокуратура, задержали по подозрению в хищении государственных участков, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"(Лесь - ред.) задержан по подозрению в хищении государственных участков", - сказал собеседник агентства.
Прокуратура 26 сентября подала иск к Лесю, следует из картотеки суда. Иск поступил в Геленджикский городской суд. Истцами также выступают Минфин РФ, Федеральное казначейство и (Федеральная служба судебных приставов) ФССП
. (Межрегиональное территориальное управление) МТУ Росимущества
в Краснодарском крае
и Республике Адыгея проходит одновременно истцом и третьим лицом.
Как 30 сентября уточнили агентству в правоохранительных органах, иск связан со взысканием земельных участков, приобретенных на неподтвержденные доходы. В тот же день у него прошли обыски.
Помимо самого Леся, ответчиками по иску выступают Татьяна, Евгений и Екатерина Лесь, Василий, Евгений и Людмила Прокопенко, Ольга Зуева, Владимир Макарин, Марина Отюгова, Олег Сартов и Олег Худоян.
Бизнесмена Минца будут заочно судить за хищение у банка "Открытие"