Главу Крымского района Кубани задержали по подозрению в хищении

2025-10-11T17:53+0300

2025-10-11T17:53+0300

2025-10-11T17:54+0300

общество

россия

краснодарский край

КРАСНОДАР, 11 окт - ПРАЙМ. Главу Крымского района Краснодарского края Сергея Леся, к которому ранее подавала иск прокуратура, задержали по подозрению в хищении государственных участков, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "(Лесь - ред.) задержан по подозрению в хищении государственных участков", - сказал собеседник агентства.Прокуратура 26 сентября подала иск к Лесю, следует из картотеки суда. Иск поступил в Геленджикский городской суд. Истцами также выступают Минфин РФ, Федеральное казначейство и (Федеральная служба судебных приставов) ФССП. (Межрегиональное территориальное управление) МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея проходит одновременно истцом и третьим лицом.Как 30 сентября уточнили агентству в правоохранительных органах, иск связан со взысканием земельных участков, приобретенных на неподтвержденные доходы. В тот же день у него прошли обыски.Помимо самого Леся, ответчиками по иску выступают Татьяна, Евгений и Екатерина Лесь, Василий, Евгений и Людмила Прокопенко, Ольга Зуева, Владимир Макарин, Марина Отюгова, Олег Сартов и Олег Худоян.

краснодарский край

