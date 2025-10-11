https://1prime.ru/20251011/kndr-863404079.html

Медведев передал Ким Чен Ыну привет от Путина

МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин придает большое значение развитию отношений РФ и КНДР, сообщил председатель "Единой России", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Медведев опубликовал в Max кадры переговоров с лидером КНДР. "Хотел бы передать товарищеский привет от вашего коллеги, президента Владимира Путина, который придает огромное значение всестороннему развитию наших двусторонних связей", - сказал Медведев на встрече. Зампред Совбеза РФ находился в КНДР с визитом. Медведев возглавил делегацию "Единой России", которая по приглашению Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) присутствовала на торжествах по случаю годовщины основания ТПК.

