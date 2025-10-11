https://1prime.ru/20251011/kndr-863404079.html
Медведев передал Ким Чен Ыну привет от Путина
Медведев передал Ким Чен Ыну привет от Путина - 11.10.2025, ПРАЙМ
Медведев передал Ким Чен Ыну привет от Путина
Президент России Владимир Путин придает большое значение развитию отношений РФ и КНДР, сообщил председатель "Единой России", замглавы Совбеза РФ Дмитрий... | 11.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин придает большое значение развитию отношений РФ и КНДР, сообщил председатель "Единой России", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Медведев опубликовал в Max кадры переговоров с лидером КНДР. "Хотел бы передать товарищеский привет от вашего коллеги, президента Владимира Путина, который придает огромное значение всестороннему развитию наших двусторонних связей", - сказал Медведев на встрече. Зампред Совбеза РФ находился в КНДР с визитом. Медведев возглавил делегацию "Единой России", которая по приглашению Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) присутствовала на торжествах по случаю годовщины основания ТПК.
Медведев передал Ким Чен Ыну привет от Путина
Медведев: Путин придает большое значение развитию отношений с КНДР