Медведев передал Ким Чен Ыну привет от Путина - 11.10.2025
Политика
Медведев передал Ким Чен Ыну привет от Путина
Медведев передал Ким Чен Ыну привет от Путина - 11.10.2025, ПРАЙМ
Медведев передал Ким Чен Ыну привет от Путина
Президент России Владимир Путин придает большое значение развитию отношений РФ и КНДР, сообщил председатель "Единой России", замглавы Совбеза РФ Дмитрий... | 11.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-11T08:45+0300
2025-10-11T08:45+0300
политика
россия
общество
кндр
рф
дмитрий медведев
владимир путин
ким чен ын
единая россия
совбез
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин придает большое значение развитию отношений РФ и КНДР, сообщил председатель "Единой России", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Медведев опубликовал в Max кадры переговоров с лидером КНДР. "Хотел бы передать товарищеский привет от вашего коллеги, президента Владимира Путина, который придает огромное значение всестороннему развитию наших двусторонних связей", - сказал Медведев на встрече. Зампред Совбеза РФ находился в КНДР с визитом. Медведев возглавил делегацию "Единой России", которая по приглашению Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) присутствовала на торжествах по случаю годовщины основания ТПК.
кндр
рф
Новости
россия, общество , кндр, рф, дмитрий медведев, владимир путин, ким чен ын, единая россия, совбез
Политика, РОССИЯ, Общество , КНДР, РФ, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Единая Россия, Совбез
08:45 11.10.2025
 
Медведев передал Ким Чен Ыну привет от Путина

Медведев: Путин придает большое значение развитию отношений с КНДР

МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин придает большое значение развитию отношений РФ и КНДР, сообщил председатель "Единой России", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Медведев опубликовал в Max кадры переговоров с лидером КНДР.
"Хотел бы передать товарищеский привет от вашего коллеги, президента Владимира Путина, который придает огромное значение всестороннему развитию наших двусторонних связей", - сказал Медведев на встрече.
Зампред Совбеза РФ находился в КНДР с визитом. Медведев возглавил делегацию "Единой России", которая по приглашению Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) присутствовала на торжествах по случаю годовщины основания ТПК.
 
ПолитикаРОССИЯОбществоКНДРРФДмитрий МедведевВладимир ПутинКим Чен ЫнЕдиная РоссияСовбез
 
 
