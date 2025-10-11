https://1prime.ru/20251011/merts-863407063.html
На Западе раскрыли, какой удар получил Мерц из-за России
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц получил серьезный удар из-за слов о России, написал в соцсети X лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.На этой неделе сопредседатель и кандидат в канцлеры от АдГ Алиса Вайдель заявила, что поскольку Мерц выступает за эскалацию конфликта с Россией, ему стоит вступить в ряды ВСУ и лично отправиться на передовую."Вайдель наносит сильный удар по Мерцу и евроястребам!" — говорится в публикации.Филиппо призвал Макрона, Урсулу фон дер Ляйен и других политиков идти самим воевать с Россией.
