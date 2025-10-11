Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе раскрыли, какой удар получил Мерц из-за России - 11.10.2025
Спецоперация на Украине
На Западе раскрыли, какой удар получил Мерц из-за России
Канцлер Германии Фридрих Мерц получил серьезный удар из-за слов о России, написал в соцсети X лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо. | 11.10.2025
спецоперация на украине
запад
германия
фридрих мерц
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц получил серьезный удар из-за слов о России, написал в соцсети X лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.На этой неделе сопредседатель и кандидат в канцлеры от АдГ Алиса Вайдель заявила, что поскольку Мерц выступает за эскалацию конфликта с Россией, ему стоит вступить в ряды ВСУ и лично отправиться на передовую."Вайдель наносит сильный удар по Мерцу и евроястребам!" — говорится в публикации.Филиппо призвал Макрона, Урсулу фон дер Ляйен и других политиков идти самим воевать с Россией.
запад
германия
Новости
1920
1920
true
запад, германия, фридрих мерц
Спецоперация на Украине, ЗАПАД, ГЕРМАНИЯ, Фридрих Мерц
11:03 11.10.2025
 
На Западе раскрыли, какой удар получил Мерц из-за России

Филиппо заявил об ударе по Мерцу после его слов о России. Что он сказал

Фридрих Мерц
Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2025
Фридрих Мерц. Архивное фото
© CC BY 2.0 / European People's Party
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц получил серьезный удар из-за слов о России, написал в соцсети X лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

На этой неделе сопредседатель и кандидат в канцлеры от АдГ Алиса Вайдель заявила, что поскольку Мерц выступает за эскалацию конфликта с Россией, ему стоит вступить в ряды ВСУ и лично отправиться на передовую.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
На Западе сделали громкое заявление после ответа Зеленского Путину
9 октября, 08:49
"Вайдель наносит сильный удар по Мерцу и евроястребам!" — говорится в публикации.

Филиппо призвал Макрона, Урсулу фон дер Ляйен и других политиков идти самим воевать с Россией.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2025
Зеленский сделал заявление после массированного удара России
Вчера, 10:03
 
Спецоперация на Украине
 
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
