Российская ПВО сбила 95 украинских беспилотников за сутки
2025-10-11T13:03+0300
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Средства ПВО за сутки в ходе СВО сбили 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны РФ в субботу. "Средствами противовоздушной обороны сбиты 95 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
