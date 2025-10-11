https://1prime.ru/20251011/rubl-863372611.html

Рубль крепче, чем казалось: как лучше в него вложиться

МОСКВА, 11 окт – ПРАЙМ. Курс рубля держится в районе отметок 81 за доллар, продолжая опровергать прогнозы о его неминуемом ослаблении осенью. Как долго это продержится и стоит ли вкладываться в рубль, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела исследований инвестиционных стратегий "Альфа-Форекс" Спартак Соболев. Курсы доллара, евро и юаня в октябре продолжают закрепляться в границах коридора 79-85 рублей, 92-99 рубля, 11-11,70 рублей соответственно. Пока оснований для пробоя этих границ вверх или вниз нет. Поддержку национальной валюте оказывает приток средств нерезидентов и более медленное, чем ожидалось, восстановление импорта. Давление в основном исходит от неблагоприятного геополитического внешнего фона и рисков замедления экономического роста. "Жесткие денежно-кредитные условия, вероятно, будут сохраняться более длительный период времени, чем ожидалось ранее из-за новых фискальных мер, запланированных монетарными властями на следующий год", - полагает Соболев. С другой стороны, во время второго дня форума "Финополис" глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что пространство для снижения ставки все же существует. Поэтому стоит дождаться поступления новых данных по инфляции, добавил эксперт. Пока же благодаря высокой ставке рублевые инструменты по-прежнему остаются привлекательными для инвесторов. В основном это сделки с популярными валютными парами и драгоценными металлами. "Рубль остаётся надёжным инструментом для инвесторов. Он приносит доход в банковском секторе и на внебиржевом валютном рынке", - заключил он.

