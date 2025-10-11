Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубль крепче, чем казалось: как лучше в него вложиться - 11.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Курс доллара к рублю
https://1prime.ru/20251011/rubl-863372611.html
Рубль крепче, чем казалось: как лучше в него вложиться
Рубль крепче, чем казалось: как лучше в него вложиться - 11.10.2025, ПРАЙМ
Рубль крепче, чем казалось: как лучше в него вложиться
Курс рубля держится в районе отметок 81 за доллар, продолжая опровергать прогнозы о его неминуемом ослаблении осенью. Как долго это продержится и стоит ли... | 11.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-11T02:02+0300
2025-10-11T02:02+0300
курс доллара к рублю
рынок
курсы валют
доллар сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624640_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_42de207845e8ae8acf90ae1e3882dce0.jpg
МОСКВА, 11 окт – ПРАЙМ. Курс рубля держится в районе отметок 81 за доллар, продолжая опровергать прогнозы о его неминуемом ослаблении осенью. Как долго это продержится и стоит ли вкладываться в рубль, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела исследований инвестиционных стратегий "Альфа-Форекс" Спартак Соболев. Курсы доллара, евро и юаня в октябре продолжают закрепляться в границах коридора 79-85 рублей, 92-99 рубля, 11-11,70 рублей соответственно. Пока оснований для пробоя этих границ вверх или вниз нет. Поддержку национальной валюте оказывает приток средств нерезидентов и более медленное, чем ожидалось, восстановление импорта. Давление в основном исходит от неблагоприятного геополитического внешнего фона и рисков замедления экономического роста. "Жесткие денежно-кредитные условия, вероятно, будут сохраняться более длительный период времени, чем ожидалось ранее из-за новых фискальных мер, запланированных монетарными властями на следующий год", - полагает Соболев. С другой стороны, во время второго дня форума "Финополис" глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что пространство для снижения ставки все же существует. Поэтому стоит дождаться поступления новых данных по инфляции, добавил эксперт. Пока же благодаря высокой ставке рублевые инструменты по-прежнему остаются привлекательными для инвесторов. В основном это сделки с популярными валютными парами и драгоценными металлами. "Рубль остаётся надёжным инструментом для инвесторов. Он приносит доход в банковском секторе и на внебиржевом валютном рынке", - заключил он.
https://1prime.ru/20251009/prognoz-863285436.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624640_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fcda57af4476915ca191af668bc90da0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, курсы валют, доллар сша
Курс доллара к рублю, Рынок, Курсы валют, Доллар США
02:02 11.10.2025
 
Рубль крепче, чем казалось: как лучше в него вложиться

Соболев: инвестиции в рубль до сих пор выглядят привлекательно

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань, рубль и доллар
Юань, рубль и доллар - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 окт – ПРАЙМ. Курс рубля держится в районе отметок 81 за доллар, продолжая опровергать прогнозы о его неминуемом ослаблении осенью. Как долго это продержится и стоит ли вкладываться в рубль, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела исследований инвестиционных стратегий "Альфа-Форекс" Спартак Соболев.
Цифровой рубль - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
“Ветер переменится”. Почему власти поверили в силу рубля
9 октября, 03:03
Курсы доллара, евро и юаня в октябре продолжают закрепляться в границах коридора 79-85 рублей, 92-99 рубля, 11-11,70 рублей соответственно. Пока оснований для пробоя этих границ вверх или вниз нет. Поддержку национальной валюте оказывает приток средств нерезидентов и более медленное, чем ожидалось, восстановление импорта.
Давление в основном исходит от неблагоприятного геополитического внешнего фона и рисков замедления экономического роста.
"Жесткие денежно-кредитные условия, вероятно, будут сохраняться более длительный период времени, чем ожидалось ранее из-за новых фискальных мер, запланированных монетарными властями на следующий год", - полагает Соболев.
С другой стороны, во время второго дня форума "Финополис" глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что пространство для снижения ставки все же существует. Поэтому стоит дождаться поступления новых данных по инфляции, добавил эксперт.
Пока же благодаря высокой ставке рублевые инструменты по-прежнему остаются привлекательными для инвесторов. В основном это сделки с популярными валютными парами и драгоценными металлами.
"Рубль остаётся надёжным инструментом для инвесторов. Он приносит доход в банковском секторе и на внебиржевом валютном рынке", - заключил он.
 
Курс доллара к рублюРынокКурсы валютДоллар США
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала