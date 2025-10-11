https://1prime.ru/20251011/serbiya-863409947.html

Сербия ждет от России предложений по работе NIS

Сербия ждет от России предложений по работе NIS

БЕЛГРАД, 11 окт – ПРАЙМ. Власти Сербии ожидают услышать предложения по обеспечению дальнейшей работы российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) от замминистра энергетики РФ Павла Сорокина и главы правления "Газпром нефти" Александра Дюкова, их встреча с сербским президентом Александром Вучичем назначена в понедельник, 13 октября, сообщила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович. NIS утром в четверг сообщила о начале действия санкций США, которые были введены 10 января и многократно переносились. "Председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков с замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным должны прибыть в Белград в воскресенье и встретиться в понедельник в 12.00 (13.00 мск) с президентом Вучичем, чтобы мы увидели, каков план. Только чтобы не было так, что время идет, войдем в конец ноября и декабрь, и ничего не произойдет, и плана не будет. Ожидаем, что будут защищены интересы республики Сербия, энергетическая надежность и безопасность нашей страны", - заявила глава минэнерго в эфире Радио и телевидения Сербии в субботу.Она добавила, что в пятницу состоялось внеочередное заседание совета директоров NIS по инициативе сербских членов совета, посвященное планам работы в условиях санкций. "Мы ожидали услышать, каков план руководства и компании по работе в предстоящие 3-6 месяцев. К сожалению, мы ни плана, ни программы не услышали, и во многом это создает обеспокоенность. Мы и ранее разговаривали с российскими партнерами, тогда мы слышали, что план был в том, что вооруженный конфликт кончится, и будут достигнуты соглашения и договоренности, и это будет влиять и на санкции на российский энергетический сектор. Но мы свидетели того, что это не произошло, что санкции введены, и мы ожидаем услышать в предстоящие дни, каковы план и программа, прежде всего, российских партнеров, что они думают. Санкции анонсировал президент Вучич еще в декабре прошлого года, они введены в январе и вступили в силу в октябре", - подчеркнула Джедович-Ханданович. Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии JANAF сообщил в четверг о приостановке сотрудничества с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за санкций. JANAF является единственным поставщиком и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должна поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию. На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней фирмой компании "Газпром", оставившей себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8%, акций, государству Сербии - 29,8%, остальное - мелким акционерам. Президент Сербии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине заявил, что вопрос санкций США против NIS будет решаться совместно российской и сербской сторонами.

