Российские военные нанесли поражение объектам инфраструктуры ВСУ

2025-10-11T13:21+0300

2025-10-11T13:21+0300

2025-10-11T13:21+0300

МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, сообщило Минобороны РФ в субботу. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения вооружения и военной техники, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148-ми районах", - говорится в сообщении. В Минобороны РФ добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 89 528 беспилотных летательных аппаратов, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 460 танков и других боевых бронированных машин, 1598 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30364 орудия полевой артиллерии и минометов, 43 694 единицы специальной военной автомобильной техники.

