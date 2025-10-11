Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские военные нанесли поражение объектам инфраструктуры ВСУ - 11.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251011/spetsoperatsiya-863409791.html
Российские военные нанесли поражение объектам инфраструктуры ВСУ
Российские военные нанесли поражение объектам инфраструктуры ВСУ - 11.10.2025, ПРАЙМ
Российские военные нанесли поражение объектам инфраструктуры ВСУ
Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, сообщило Минобороны РФ в... | 11.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-11T13:21+0300
2025-10-11T13:21+0300
спецоперация на украине
россия
рф
всу
минобороны рф
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0b/863409102_0:0:2200:1239_1920x0_80_0_0_20292ade36aad478c0a55cf490b9cbb3.jpg
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, сообщило Минобороны РФ в субботу. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения вооружения и военной техники, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148-ми районах", - говорится в сообщении. В Минобороны РФ добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 89 528 беспилотных летательных аппаратов, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 460 танков и других боевых бронированных машин, 1598 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30364 орудия полевой артиллерии и минометов, 43 694 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://1prime.ru/20251011/zelenskiy-863403432.html
рф
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0b/863409102_203:0:2054:1388_1920x0_80_0_0_47122cd1e7ec1010cf37e89590924470.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, всу, минобороны рф, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, РФ, ВСУ, Минобороны РФ, УКРАИНА
13:21 11.10.2025
 
Российские военные нанесли поражение объектам инфраструктуры ВСУ

ВС РФ нанесли поражение транспортной и топливно-энергетической инфраструктуре ВСУ

© РИА Новости . Минобороны России Боевой пуск ракеты из комплекса "Искандер-М"
 Боевой пуск ракеты из комплекса Искандер-М - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2025
Боевой пуск ракеты из комплекса "Искандер-М". Архивное фото
© РИА Новости . Минобороны России
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, сообщило Минобороны РФ в субботу.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения вооружения и военной техники, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148-ми районах", - говорится в сообщении.
В Минобороны РФ добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 89 528 беспилотных летательных аппаратов, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 460 танков и других боевых бронированных машин, 1598 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30364 орудия полевой артиллерии и минометов, 43 694 единицы специальной военной автомобильной техники.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2025
Зеленский сделал новое истеричное заявление после удара России
08:37
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯРФВСУМинобороны РФУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала