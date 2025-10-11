https://1prime.ru/20251011/sud-863414780.html

Суд изберет меру пресечения главе Крымского района Кубани

Суд изберет меру пресечения главе Крымского района Кубани - 11.10.2025, ПРАЙМ

Суд изберет меру пресечения главе Крымского района Кубани

Суд в воскресенье изберет меру пресечения главе Крымского района Кубани Сергею Лесю, задержанному по подозрению в хищении государственных участков, сообщили РИА | 11.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-11T19:01+0300

2025-10-11T19:01+0300

2025-10-11T19:01+0300

россия

общество

кубань

рф

краснодарский край

фссп

росимущество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859939758_0:92:512:380_1920x0_80_0_0_82a94d78c846f88eae77f8e261d1735d.jpg

КРАСНОДАР, 11 окт - ПРАЙМ. Суд в воскресенье изберет меру пресечения главе Крымского района Кубани Сергею Лесю, задержанному по подозрению в хищении государственных участков, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Завтра ему (Лесю - ред.) будут избирать меру пресечения", - сказал собеседник агентства. Прокуратура 26 сентября подала иск к Лесю, следует из картотеки суда. Иск поступил в Геленджикский городской суд. Истцами также выступают Минфин РФ, Федеральное казначейство и (Федеральная служба судебных приставов) ФССП. (Межрегиональное территориальное управление) МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея проходит одновременно истцом и третьим лицом. Как 30 сентября уточнили агентству в правоохранительных органах, иск связан со взысканием земельных участков, приобретенных на неподтвержденные доходы. В тот же день у него прошли обыски. Помимо самого Леся, ответчиками по иску выступают Татьяна, Евгений и Екатерина Лесь, Василий, Евгений и Людмила Прокопенко, Ольга Зуева, Владимир Макарин, Марина Отюгова, Олег Сартов и Олег Худоян.

https://1prime.ru/20251010/sud-863367407.html

кубань

рф

краснодарский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , кубань, рф, краснодарский край, фссп, росимущество