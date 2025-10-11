Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В АдГ прокомментировали слова Туска о подрыве "Северных потоков" - 11.10.2025
В АдГ прокомментировали слова Туска о подрыве "Северных потоков"
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла заявил, что слова премьер-министра Польши Дональда Туска о подрыве "Северного потока" являются посягательством на энергетический суверенитет Германии, а нежелание польских властей выдавать подозреваемого в теракте вызывает вопросы о возможной причастности Польши к произошедшему. Подозреваемый в теракте на "Северном потоке" гражданин Украины Владимир Журавлев был задержан по просьбе властей Германии в Польше. Окружной суд Варшавы 1 октября арестовал его на семь дней. В понедельник тот же суд продлил арест еще на 40 дней. Туск заявил, что правительство страны выступает против выдачи подозреваемого Германии. Он также добавил, что проблема с газопроводом "Северным поток 2" не в том, что он был взорван, а в том, что он был построен. "Мы протестуем против слов, сказанных главой польского правительства Туском о том, что проблема с "Северным потоком-2" заключалась не в том, что трубопровод был взорван, а в том что он был построен. Такие слова являются посягательством на энергетический суверенитет Германии. Туск не хочет выдавать подозреваемого во взрыве, несмотря на европейский ордер на арест. По его словам, экстрадиция не отвечает польским интересам. Когда я слышу это, я задаюсь вопросом, могла ли Польша быть причастна к теракту? Наша фракция требует разъяснения в бундестаге, в Европе и перед ООН", - заявил Крупалла в видеообращении, размещенном в соцсети X. Он также напомнил, что АдГ выступает за ремонт и ввод в эксплуатацию "Северного потока". Ранее фракция "Альтернативы для Германии" (АдГ) направила запрос бундестагу, чтобы прояснить, как правительство ФРГ намерено реагировать на возможную причастность украинских властей к диверсии на трубопроводе "Северный поток" и как это повлияет на отношения Берлина и Киева. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
19:41 11.10.2025
 
В АдГ прокомментировали слова Туска о подрыве "Северных потоков"

Крупалла назвал слова Туска о "Северных потоков" посягательством на суверенитет ФРГ

МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла заявил, что слова премьер-министра Польши Дональда Туска о подрыве "Северного потока" являются посягательством на энергетический суверенитет Германии, а нежелание польских властей выдавать подозреваемого в теракте вызывает вопросы о возможной причастности Польши к произошедшему.
Подозреваемый в теракте на "Северном потоке" гражданин Украины Владимир Журавлев был задержан по просьбе властей Германии в Польше. Окружной суд Варшавы 1 октября арестовал его на семь дней. В понедельник тот же суд продлил арест еще на 40 дней. Туск заявил, что правительство страны выступает против выдачи подозреваемого Германии. Он также добавил, что проблема с газопроводом "Северным поток 2" не в том, что он был взорван, а в том, что он был построен.
"Мы протестуем против слов, сказанных главой польского правительства Туском о том, что проблема с "Северным потоком-2" заключалась не в том, что трубопровод был взорван, а в том что он был построен. Такие слова являются посягательством на энергетический суверенитет Германии. Туск не хочет выдавать подозреваемого во взрыве, несмотря на европейский ордер на арест. По его словам, экстрадиция не отвечает польским интересам. Когда я слышу это, я задаюсь вопросом, могла ли Польша быть причастна к теракту? Наша фракция требует разъяснения в бундестаге, в Европе и перед ООН", - заявил Крупалла в видеообращении, размещенном в соцсети X.
Он также напомнил, что АдГ выступает за ремонт и ввод в эксплуатацию "Северного потока".
Ранее фракция "Альтернативы для Германии" (АдГ) направила запрос бундестагу, чтобы прояснить, как правительство ФРГ намерено реагировать на возможную причастность украинских властей к диверсии на трубопроводе "Северный поток" и как это повлияет на отношения Берлина и Киева.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Россия хочет участвовать в следствии по "Северным потокам", заявил Песков
26 сентября, 14:12
 
