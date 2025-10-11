https://1prime.ru/20251011/ukraina-863402536.html
"США и Европа не могут не знать". На Западе разгадали "тайну" улыбки Путина
"США и Европа не могут не знать". На Западе разгадали "тайну" улыбки Путина - 11.10.2025, ПРАЙМ
"США и Европа не могут не знать". На Западе разгадали "тайну" улыбки Путина
Президент России Владимир Путин демонстрирует полную уверенность в скором завершении конфликта на Украине, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал... | 11.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин демонстрирует полную уверенность в скором завершении конфликта на Украине, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. "Украинцы, похоже, понимают, что конфликт подходит к концу. И улыбающийся, шутящий Путин на "Валдае" тоже, похоже, уверен, что это подходит к концу. И европейцы не могут этого не знать. Они должны понимать, что происходит. Я уверен, что американцы точно знают, учитывая, что они пытаются переложить ответственность за войну на европейцев", — отметил политолог.Тем не менее в западных медиа утверждают, что у украинцев все идет хорошо, в то время как на самом деле проблемы наблюдаются именно у Киева, считает Миршаймер. Главная из этих проблем — недостаток сил для удержания фронта. "Таким образом, общее мнение выглядит нелогичным. Если бы украинские власти действовали более разумно, они давно бы заключили соглашение и заняли гораздо более выгодную позицию. Сейчас лучшим вариантом для Украины является немедленное прекращение конфликта и максимальные усилия для достижения договоренностей с Россией. Проигравшая сторона будет вынуждена пойти на значительные уступки, но чтобы минимизировать их, Украине требуется сотрудничество с русской стороной", — заявил эксперт. По данным Минобороны, в течение последних суток Вооруженные силы Украины потеряли более 1,4 тысячи военнослужащих. В период с 4 по 10 октября количество потерь составило свыше 9970 человек.
"США и Европа не могут не знать". На Западе разгадали "тайну" улыбки Путина
Миршаймер: конфликт на Украине подходит к концу
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ.
Президент России Владимир Путин демонстрирует полную уверенность в скором завершении конфликта на Украине, такое мнение в эфире YouTube-канала
высказал американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
"Украинцы, похоже, понимают, что конфликт подходит к концу. И улыбающийся, шутящий Путин на "Валдае" тоже, похоже, уверен, что это подходит к концу. И европейцы не могут этого не знать. Они должны понимать, что происходит. Я уверен, что американцы точно знают, учитывая, что они пытаются переложить ответственность за войну на европейцев", — отметил политолог.
Тем не менее в западных медиа утверждают, что у украинцев все идет хорошо, в то время как на самом деле проблемы наблюдаются именно у Киева, считает Миршаймер. Главная из этих проблем — недостаток сил для удержания фронта.
"Таким образом, общее мнение выглядит нелогичным. Если бы украинские власти действовали более разумно, они давно бы заключили соглашение и заняли гораздо более выгодную позицию. Сейчас лучшим вариантом для Украины является немедленное прекращение конфликта и максимальные усилия для достижения договоренностей с Россией. Проигравшая сторона будет вынуждена пойти на значительные уступки, но чтобы минимизировать их, Украине требуется сотрудничество с русской стороной", — заявил эксперт.
По данным Минобороны, в течение последних суток Вооруженные силы Украины потеряли более 1,4 тысячи военнослужащих. В период с 4 по 10 октября количество потерь составило свыше 9970 человек.
