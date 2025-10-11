https://1prime.ru/20251011/ukraina-863404251.html

"Ужасающий ущерб". В Киеве забили тревогу из-за решения России

"Ужасающий ущерб". В Киеве забили тревогу из-за решения России - 11.10.2025, ПРАЙМ

"Ужасающий ущерб". В Киеве забили тревогу из-за решения России

"Украинские официальные лица признают, что "революционное" усовершенствование российских ракет делает западные системы вооружения бессильными в борьбе за... | 11.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-11T09:16+0300

2025-10-11T09:16+0300

2025-10-11T09:16+0300

спецоперация на украине

украина

киев

россия

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861138409_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2bc7084d25be3a1de90b687653a4d289.jpg

МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. В Киеве запаниковали из-за новых возможностей российских ракет после их модернизации, пишет издание Daily Express. "Украинские официальные лица признают, что "революционное" усовершенствование российских ракет делает западные системы вооружения бессильными в борьбе за господство в воздухе. <...> Запущенные с суши, моря или воздуха, эти ракеты наносят ужасающий ущерб на расстоянии сотен километров", — говорится в публикации.В материале отмечается, что со времени поставок Киеву систем противовоздушной обороны Patriot, российские военные пересмотрела как тактику, так и технические средства ракет. В результате многие меры противодействия Украины оказались неэффективными, пишет издание.Кроме того, газета Financial Times в начале октября писала, что ВСУ перехватывают все меньше российских ракет, выпущенных по объектам украинского ВПК. Уровень перехвата Украиной баллистических ракет в сентябре рухнул до 6%.

https://1prime.ru/20251011/zelenskiy-863403432.html

https://1prime.ru/20251009/zelenskiy-863314806.html

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, киев, россия, всу