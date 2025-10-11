"Ужасающий ущерб". В Киеве забили тревогу из-за решения России
DE: в Киеве запаниковали из-за новых возможностей российских ракет. Детали
© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер"
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер". Архивное фото
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. В Киеве запаниковали из-за новых возможностей российских ракет после их модернизации, пишет издание Daily Express.
"Украинские официальные лица признают, что "революционное" усовершенствование российских ракет делает западные системы вооружения бессильными в борьбе за господство в воздухе. <...> Запущенные с суши, моря или воздуха, эти ракеты наносят ужасающий ущерб на расстоянии сотен километров", — говорится в публикации.
В материале отмечается, что со времени поставок Киеву систем противовоздушной обороны Patriot, российские военные пересмотрела как тактику, так и технические средства ракет. В результате многие меры противодействия Украины оказались неэффективными, пишет издание.
Кроме того, газета Financial Times в начале октября писала, что ВСУ перехватывают все меньше российских ракет, выпущенных по объектам украинского ВПК. Уровень перехвата Украиной баллистических ракет в сентябре рухнул до 6%.
