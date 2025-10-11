Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Харьковской области прогремел взрыв на НПЗ - 11.10.2025
Спецоперация на Украине
В Харьковской области прогремел взрыв на НПЗ
ДОНЕЦК, 11 окт – ПРАЙМ. Ночной взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Харьковской области, где ВСУ копило технику и топливо, а также базировался личный состав ВСУ и иностранные специалисты по управлению дронами и артиллерией, произошел в городе Чугуев Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. “Ночью произошел взрыв в НПЗ (нефтеперерабатывающий завод – ред.). Со среды ВСУ аккуратно и тайно наполняли ёмкости НПЗ. Шла подготовка к попытке прорыва: вокруг города во многих ангарах скапливалась техника, завезли много личного состава. Этой ночью было несколько взрывов по приведенному резерву, в том числе по иностранным специалистам управления роями дронов и артиллеристов”, - сказал Лебедев.
10:08 11.10.2025
 
© РИА Новости . Сергей Соловьев
Пожар на объекте нефтепереработки
Пожар на объекте нефтепереработки. Архивное фото
Пожар на объекте нефтепереработки. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Соловьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДОНЕЦК, 11 окт – ПРАЙМ. Ночной взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Харьковской области, где ВСУ копило технику и топливо, а также базировался личный состав ВСУ и иностранные специалисты по управлению дронами и артиллерией, произошел в городе Чугуев Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
“Ночью произошел взрыв в НПЗ (нефтеперерабатывающий завод – ред.). Со среды ВСУ аккуратно и тайно наполняли ёмкости НПЗ. Шла подготовка к попытке прорыва: вокруг города во многих ангарах скапливалась техника, завезли много личного состава. Этой ночью было несколько взрывов по приведенному резерву, в том числе по иностранным специалистам управления роями дронов и артиллеристов”, - сказал Лебедев.
Ракетный комплекс Искандер - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Российские военные нанесли поражение портовым сооружениям ВСУ
9 октября, 12:09
9 октября, 12:09
 
Спецоперация на Украине
 
 
