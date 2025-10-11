https://1prime.ru/20251011/ukraina-863405265.html

В Харьковской области прогремел взрыв на НПЗ

ДОНЕЦК, 11 окт – ПРАЙМ. Ночной взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Харьковской области, где ВСУ копило технику и топливо, а также базировался личный состав ВСУ и иностранные специалисты по управлению дронами и артиллерией, произошел в городе Чугуев Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. “Ночью произошел взрыв в НПЗ (нефтеперерабатывающий завод – ред.). Со среды ВСУ аккуратно и тайно наполняли ёмкости НПЗ. Шла подготовка к попытке прорыва: вокруг города во многих ангарах скапливалась техника, завезли много личного состава. Этой ночью было несколько взрывов по приведенному резерву, в том числе по иностранным специалистам управления роями дронов и артиллеристов”, - сказал Лебедев.

