Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
При взрыве в Харьковской области погибли британские и украинские офицеры - 11.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251011/ukraina-863406279.html
При взрыве в Харьковской области погибли британские и украинские офицеры
При взрыве в Харьковской области погибли британские и украинские офицеры - 11.10.2025, ПРАЙМ
При взрыве в Харьковской области погибли британские и украинские офицеры
Ряд британских и украинских офицеров ВСУ погибли при ночном взрыве на нефтеперерабатывающем заводе в Чугуеве Харьковской области - на объекте хранились техника... | 11.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-11T10:41+0300
2025-10-11T10:41+0300
спецоперация на украине
харьковская область
харьков
всу
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0b/863406121_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e36b7ed14611c2adeb62a00e90dd2696.jpg
ДОНЕЦК, 11 окт - ПРАЙМ. Ряд британских и украинских офицеров ВСУ погибли при ночном взрыве на нефтеперерабатывающем заводе в Чугуеве Харьковской области - на объекте хранились техника и топливо ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Cреди раненых и погибших есть британские офицеры, их на вертолетах увезли в Харьков. И штабные офицеры ВСУ среди пострадавших и погибших есть", - сказал Лебедев. Ранее координатор пророссийского подполья сообщил РИА Новости о взрыве на нефтеперерабатывающем заводе в Харьковской области, где ВСУ копило технику и топливо, а также базировался личный состав ВСУ и иностранные специалисты по управлению дронами и артиллерией.
https://1prime.ru/20251009/spetsoperatsiya-863329370.html
харьковская область
харьков
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0b/863406121_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9c7a882eea0959381c2efee3afabe387.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
харьковская область, харьков, всу, украина
Спецоперация на Украине, Харьковская область, ХАРЬКОВ, ВСУ, УКРАИНА
10:41 11.10.2025
 
При взрыве в Харьковской области погибли британские и украинские офицеры

Подполье сообщило о гибели британских и украинских офицеров при взрыве на НПЗ в Чугуеве

© РИА Новости . Михаил Палинчак | Перейти в медиабанкВоенная техника в Чугуеве Харьковской области
Военная техника в Чугуеве Харьковской области - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2025
Военная техника в Чугуеве Харьковской области . Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Палинчак
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДОНЕЦК, 11 окт - ПРАЙМ. Ряд британских и украинских офицеров ВСУ погибли при ночном взрыве на нефтеперерабатывающем заводе в Чугуеве Харьковской области - на объекте хранились техника и топливо ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Cреди раненых и погибших есть британские офицеры, их на вертолетах увезли в Харьков. И штабные офицеры ВСУ среди пострадавших и погибших есть", - сказал Лебедев.
Ранее координатор пророссийского подполья сообщил РИА Новости о взрыве на нефтеперерабатывающем заводе в Харьковской области, где ВСУ копило технику и топливо, а также базировался личный состав ВСУ и иностранные специалисты по управлению дронами и артиллерией.
Ракетный комплекс Искандер - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Российские военные нанесли поражение портовым сооружениям ВСУ
9 октября, 12:09
 
Спецоперация на УкраинеХарьковская областьХАРЬКОВВСУУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала