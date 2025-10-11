https://1prime.ru/20251011/ukraina-863406279.html
При взрыве в Харьковской области погибли британские и украинские офицеры
При взрыве в Харьковской области погибли британские и украинские офицеры - 11.10.2025, ПРАЙМ
При взрыве в Харьковской области погибли британские и украинские офицеры
Ряд британских и украинских офицеров ВСУ погибли при ночном взрыве на нефтеперерабатывающем заводе в Чугуеве Харьковской области - на объекте хранились техника... | 11.10.2025, ПРАЙМ
ДОНЕЦК, 11 окт - ПРАЙМ. Ряд британских и украинских офицеров ВСУ погибли при ночном взрыве на нефтеперерабатывающем заводе в Чугуеве Харьковской области - на объекте хранились техника и топливо ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Cреди раненых и погибших есть британские офицеры, их на вертолетах увезли в Харьков. И штабные офицеры ВСУ среди пострадавших и погибших есть", - сказал Лебедев. Ранее координатор пророссийского подполья сообщил РИА Новости о взрыве на нефтеперерабатывающем заводе в Харьковской области, где ВСУ копило технику и топливо, а также базировался личный состав ВСУ и иностранные специалисты по управлению дронами и артиллерией.
При взрыве в Харьковской области погибли британские и украинские офицеры
