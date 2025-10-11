https://1prime.ru/20251011/vsu-863418520.html

"Это настоящий ад". На Западе забили тревогу из-за положения ВСУ

11.10.2025

МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Украинские вооруженные силы испытывают тяжелые трудности на всех участках фронта — от недостатка снабжения до неспособности противостоять российским беспилотникам, сообщил немецкий врач Бастиан Вейгель после поездки в зону СВО в интервью газете Neue Zürcher Zeitung."Когда смотришь на линию фронта ночью, видишь лишь постоянные вспышки яркого света. Это уже не боевые действия, это настоящий ад", — рассказал он.По словам Вейгеля, украинские подразделения страдают от перебоев в поставках, которые регулярно срываются из-за точечных ударов российских дронов. Беспилотники обходят системы радиоэлектронного подавления и поражают транспортные маршруты, по которым доставляют продовольствие, оружие и оборудование."Над некоторыми участками фронта столько дронов, что транспорт вообще не может передвигаться", — отметил врач.Он подчеркнул, что многие бойцы ВСУ находятся на передовой уже более двух лет без ротации. Войска остро нуждаются в медицинском персонале, а оставшиеся специалисты зачастую не имеют необходимой подготовки.Кроме того, по словам медика, в украинской армии отсутствует эффективная система обучения, и многие солдаты не умеют оказывать первую медицинскую помощь, что значительно повышает уровень потерь.В сентябре президент России Владимир Путин отмечал, что украинские войска утратили способность вести наступление и сосредоточились исключительно на удержании позиций, перебрасывая на линию фронта наиболее подготовленные подразделения.Ранее начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов подчеркивал, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить продвижение российских сил, однако понесла серьезные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.

