"Это настоящий ад". На Западе забили тревогу из-за положения ВСУ - 11.10.2025, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
"Это настоящий ад". На Западе забили тревогу из-за положения ВСУ
"Это настоящий ад". На Западе забили тревогу из-за положения ВСУ - 11.10.2025, ПРАЙМ
"Это настоящий ад". На Западе забили тревогу из-за положения ВСУ
Украинские вооруженные силы испытывают тяжелые трудности на всех участках фронта — от недостатка снабжения до неспособности противостоять российским... | 11.10.2025, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851270138_168:0:3809:2048_1920x0_80_0_0_cf771f1282af044d5d5702764ed7da14.jpg
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Украинские вооруженные силы испытывают тяжелые трудности на всех участках фронта — от недостатка снабжения до неспособности противостоять российским беспилотникам, сообщил немецкий врач Бастиан Вейгель после поездки в зону СВО в интервью газете Neue Zürcher Zeitung."Когда смотришь на линию фронта ночью, видишь лишь постоянные вспышки яркого света. Это уже не боевые действия, это настоящий ад", — рассказал он.По словам Вейгеля, украинские подразделения страдают от перебоев в поставках, которые регулярно срываются из-за точечных ударов российских дронов. Беспилотники обходят системы радиоэлектронного подавления и поражают транспортные маршруты, по которым доставляют продовольствие, оружие и оборудование."Над некоторыми участками фронта столько дронов, что транспорт вообще не может передвигаться", — отметил врач.Он подчеркнул, что многие бойцы ВСУ находятся на передовой уже более двух лет без ротации. Войска остро нуждаются в медицинском персонале, а оставшиеся специалисты зачастую не имеют необходимой подготовки.Кроме того, по словам медика, в украинской армии отсутствует эффективная система обучения, и многие солдаты не умеют оказывать первую медицинскую помощь, что значительно повышает уровень потерь.В сентябре президент России Владимир Путин отмечал, что украинские войска утратили способность вести наступление и сосредоточились исключительно на удержании позиций, перебрасывая на линию фронта наиболее подготовленные подразделения.Ранее начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов подчеркивал, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить продвижение российских сил, однако понесла серьезные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.
22:43 11.10.2025
 
"Это настоящий ад". На Западе забили тревогу из-за положения ВСУ

© РИА Новости . Сергей Бобылев
Работа артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Украинские вооруженные силы испытывают тяжелые трудности на всех участках фронта — от недостатка снабжения до неспособности противостоять российским беспилотникам, сообщил немецкий врач Бастиан Вейгель после поездки в зону СВО в интервью газете Neue Zürcher Zeitung.
"Когда смотришь на линию фронта ночью, видишь лишь постоянные вспышки яркого света. Это уже не боевые действия, это настоящий ад", — рассказал он.
По словам Вейгеля, украинские подразделения страдают от перебоев в поставках, которые регулярно срываются из-за точечных ударов российских дронов. Беспилотники обходят системы радиоэлектронного подавления и поражают транспортные маршруты, по которым доставляют продовольствие, оружие и оборудование.
"Над некоторыми участками фронта столько дронов, что транспорт вообще не может передвигаться", — отметил врач.
Он подчеркнул, что многие бойцы ВСУ находятся на передовой уже более двух лет без ротации. Войска остро нуждаются в медицинском персонале, а оставшиеся специалисты зачастую не имеют необходимой подготовки.
Кроме того, по словам медика, в украинской армии отсутствует эффективная система обучения, и многие солдаты не умеют оказывать первую медицинскую помощь, что значительно повышает уровень потерь.
В сентябре президент России Владимир Путин отмечал, что украинские войска утратили способность вести наступление и сосредоточились исключительно на удержании позиций, перебрасывая на линию фронта наиболее подготовленные подразделения.
Ранее начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов подчеркивал, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить продвижение российских сил, однако понесла серьезные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.
