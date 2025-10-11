Зеленский сделал новое истеричное заявление после удара России
Владимир Зеленский обвинил Кличко в последствиях ударов ВС России. Подробности
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский нашел виновного в том, что энергосистема в Киеве серьезно пострадала от ударов ВС России, пишет издание "Страна.ua".
"Зеленский дал понять, что считает виновным в поражении объектов энергетики Киева в том числе и мэра столицы Кличко", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что глава киевского режима остался недоволен защитой ТЭЦ.
"Я мог бы сейчас сказать, что думаю об этом всем, но не буду, потому что война у нас у всех одна. Поэтому я не буду говорить антикомплименты по поводу тех людей, которые вообще не способны что-либо сделать", — заявил он.
Кроме того, издание пишет, что последняя фраза, очевидно, касается Кличко, с которым у Зеленского давний политический конфликт.
В мае Кличко обвинил главу режима в авторитаризме и искоренении демократических принципов под видом боевых действий. Как утверждал мэр Киева, его защищает только мировая известность, которую ему принесла боксерская карьера.
