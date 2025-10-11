Зеленский сделал новое истеричное заявление после удара России

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-10-11T08:37+0300
2025-10-11T08:37+0300
спецоперация на украине
киев
владимир зеленский
вс рф
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский нашел виновного в том, что энергосистема в Киеве серьезно пострадала от ударов ВС России, пишет издание "Страна.ua"."Зеленский дал понять, что считает виновным в поражении объектов энергетики Киева в том числе и мэра столицы Кличко", — говорится в публикации.В статье отмечается, что глава киевского режима остался недоволен защитой ТЭЦ."Я мог бы сейчас сказать, что думаю об этом всем, но не буду, потому что война у нас у всех одна. Поэтому я не буду говорить антикомплименты по поводу тех людей, которые вообще не способны что-либо сделать", — заявил он.Кроме того, издание пишет, что последняя фраза, очевидно, касается Кличко, с которым у Зеленского давний политический конфликт.В мае Кличко обвинил главу режима в авторитаризме и искоренении демократических принципов под видом боевых действий. Как утверждал мэр Киева, его защищает только мировая известность, которую ему принесла боксерская карьера.
киев
киев, владимир зеленский, вс рф
Спецоперация на Украине, Киев, Владимир Зеленский, ВС РФ
08:37 11.10.2025
 
© Фото : MSC/Daniel KopatschВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский нашел виновного в том, что энергосистема в Киеве серьезно пострадала от ударов ВС России, пишет издание "Страна.ua".

"Зеленский дал понять, что считает виновным в поражении объектов энергетики Киева в том числе и мэра столицы Кличко", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что глава киевского режима остался недоволен защитой ТЭЦ.

"Я мог бы сейчас сказать, что думаю об этом всем, но не буду, потому что война у нас у всех одна. Поэтому я не буду говорить антикомплименты по поводу тех людей, которые вообще не способны что-либо сделать", — заявил он.

Кроме того, издание пишет, что последняя фраза, очевидно, касается Кличко, с которым у Зеленского давний политический конфликт.

В мае Кличко обвинил главу режима в авторитаризме и искоренении демократических принципов под видом боевых действий. Как утверждал мэр Киева, его защищает только мировая известность, которую ему принесла боксерская карьера.
Спецоперация на УкраинеКиевВладимир ЗеленскийВС РФ
 
 
