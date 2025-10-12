Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России продолжают работу 1,4 тысячи немецких компаний, пишут СМИ - 12.10.2025
В России продолжают работу 1,4 тысячи немецких компаний, пишут СМИ
В России продолжают работу 1,4 тысячи немецких компаний, пишут СМИ - 12.10.2025, ПРАЙМ
В России продолжают работу 1,4 тысячи немецких компаний, пишут СМИ
В Российской Федерации вопреки ухудшению отношений с ФРГ продолжают свою работу 1,4 тысячи германских компаний, сообщает издание Bild со ссылкой на делегацию... | 12.10.2025, ПРАЙМ
БЕРЛИН, 12 окт - ПРАЙМ. В Российской Федерации вопреки ухудшению отношений с ФРГ продолжают свою работу 1,4 тысячи германских компаний, сообщает издание Bild со ссылкой на делегацию немецкой экономики в России. "Мы не находимся в состоянии войны, но и не в состоянии мира (цитата канцлера ФРГ Фридриха Мерца - ред.). И всё же 1,4 тысячи немецких компаний продолжают вести свой бизнес (в РФ - ред.)", - пишет газета. По данным делегации, речь идёт о "дочерних предприятиях или компаниях с контрольным участием немецких фирм", оборот которых за прошлый год составил около 20 миллиардов евро. На запрос Bild, производитель медицинского оборудования B. Braun сообщил, что деятельность компании в России ограничивается оказанием базовой медицинской помощи гражданскому населению. В частности, это жизненно необходимое лечение хронических больных, таких как пациенты, проходящих диализ. Фармкомпания Merck, в свою очередь, пояснила, что бизнес в России сокращен до необходимых услуг в сфере здравоохранения в интересах пациентов. Производитель сыра Hochland заявил о "социальной ответственности" перед 1,8 тысячи сотрудников, их семьями и многолетними партнёрами в стране. Бренды Nivea и Eucerin подчеркнули, что их деятельность направлена на обеспечение поставок и выполнение ответственности перед сотрудниками на местах. Сеть магазинов Metro в ответ на запрос издания также сослалась на ответственность перед 8 тысячами сотрудников в России, которая остаётся крупным рынком, "имеющим значение для общего портфолио концерна". В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
В России продолжают работу 1,4 тысячи немецких компаний, пишут СМИ

Bild: около 1,4 тысячи немецких компаний продолжают работу в России

