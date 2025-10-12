https://1prime.ru/20251012/dagestan-863443401.html
В Дагестане отменили розыгрыш среди проголосовавших за дизайн банкноты
россия
каспийское море
дербент
дагестан
банк россия
МАХАЧКАЛА, 12 окт - ПРАЙМ. Министерство туризма Республики Дагестан (РД) объявило об отмене розыгрыша призов, в числе которых квартира, среди проголосовавших за Дербентскую крепость во Всероссийском голосовании за символы на новой 500-рублевой банкноте. В субботу министерство сообщило о запуске розыгрыша квартиры на берегу Каспийского моря, автомобиля Changan X5 Plus и 10 iPhone 17, для участия в котором нужно была проголосовать за крепость Дербента как за символ на новой банкноте номиналом 500 рублей и опубликовать скриншот подтверждения голосования в соцсетях. Однако в воскресенье Банк России объявил об отмене голосования из-за большого числа "попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты". Новые даты голосования объявят дополнительно, перечень символов для голосования сохранится. "Центральный банк Российской Федерации принял решение отменить голосование… В связи с этим розыгрыш призов, организованный министерством по туризму и народным художественным промыслом РД совместно с министерством цифрового развития РД по инициативе ООО СЗ "Береговой" также отменяется", – говорится в сообщении в Telegram-канале минтуризма Дагестана. В министерстве отметили, что после возобновления голосования будет рассмотрена возможность проведения конкурса в обновленном формате.
