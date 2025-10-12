Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Дагестане отменили розыгрыш среди проголосовавших за дизайн банкноты - 12.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251012/dagestan-863443401.html
В Дагестане отменили розыгрыш среди проголосовавших за дизайн банкноты
В Дагестане отменили розыгрыш среди проголосовавших за дизайн банкноты - 12.10.2025, ПРАЙМ
В Дагестане отменили розыгрыш среди проголосовавших за дизайн банкноты
Министерство туризма Республики Дагестан (РД) объявило об отмене розыгрыша призов, в числе которых квартира, среди проголосовавших за Дербентскую крепость во... | 12.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-12T22:13+0300
2025-10-12T22:13+0300
россия
каспийское море
дербент
дагестан
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0c/863443124_0:150:3109:1898_1920x0_80_0_0_291bf2378bc6313186cd24edede86ecc.jpg
МАХАЧКАЛА, 12 окт - ПРАЙМ. Министерство туризма Республики Дагестан (РД) объявило об отмене розыгрыша призов, в числе которых квартира, среди проголосовавших за Дербентскую крепость во Всероссийском голосовании за символы на новой 500-рублевой банкноте. В субботу министерство сообщило о запуске розыгрыша квартиры на берегу Каспийского моря, автомобиля Changan X5 Plus и 10 iPhone 17, для участия в котором нужно была проголосовать за крепость Дербента как за символ на новой банкноте номиналом 500 рублей и опубликовать скриншот подтверждения голосования в соцсетях. Однако в воскресенье Банк России объявил об отмене голосования из-за большого числа "попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты". Новые даты голосования объявят дополнительно, перечень символов для голосования сохранится. "Центральный банк Российской Федерации принял решение отменить голосование… В связи с этим розыгрыш призов, организованный министерством по туризму и народным художественным промыслом РД совместно с министерством цифрового развития РД по инициативе ООО СЗ "Береговой" также отменяется", – говорится в сообщении в Telegram-канале минтуризма Дагестана. В министерстве отметили, что после возобновления голосования будет рассмотрена возможность проведения конкурса в обновленном формате.
https://1prime.ru/20251012/banknota-863440902.html
каспийское море
дербент
дагестан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0c/863443124_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_aed767aeece78f588e011fd1f7c6e263.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, каспийское море, дербент, дагестан, банк россия
РОССИЯ, Каспийское море, Дербент, Дагестан, банк Россия
22:13 12.10.2025
 
В Дагестане отменили розыгрыш среди проголосовавших за дизайн банкноты

В Дагестане отменили розыгрыш призов среди проголосовавших за символ на новой банкноте

© РИА Новости . Юрий Сомов | Перейти в медиабанкКрепость в Дербенте
Крепость в Дербенте - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
Крепость в Дербенте. Архивное фото
© РИА Новости . Юрий Сомов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МАХАЧКАЛА, 12 окт - ПРАЙМ. Министерство туризма Республики Дагестан (РД) объявило об отмене розыгрыша призов, в числе которых квартира, среди проголосовавших за Дербентскую крепость во Всероссийском голосовании за символы на новой 500-рублевой банкноте.
В субботу министерство сообщило о запуске розыгрыша квартиры на берегу Каспийского моря, автомобиля Changan X5 Plus и 10 iPhone 17, для участия в котором нужно была проголосовать за крепость Дербента как за символ на новой банкноте номиналом 500 рублей и опубликовать скриншот подтверждения голосования в соцсетях. Однако в воскресенье Банк России объявил об отмене голосования из-за большого числа "попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты". Новые даты голосования объявят дополнительно, перечень символов для голосования сохранится.
"Центральный банк Российской Федерации принял решение отменить голосование… В связи с этим розыгрыш призов, организованный министерством по туризму и народным художественным промыслом РД совместно с министерством цифрового развития РД по инициативе ООО СЗ "Береговой" также отменяется", – говорится в сообщении в Telegram-канале минтуризма Дагестана.
В министерстве отметили, что после возобновления голосования будет рассмотрена возможность проведения конкурса в обновленном формате.
Вид на мечеть Сердце Чечни, Грозный, Чеченская Республика - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
В Чечне приветствовали отмену голосования за новый дизайн банкноты
20:31
 
РОССИЯКаспийское мореДербентДагестанбанк Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала