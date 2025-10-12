https://1prime.ru/20251012/dempref-863440327.html

Эксперты объяснили введение моратория на обнуление топливного демпфера

МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Введение моратория на обнуление топливного демпфера вызвано необходимостью поддержать российские нефтяные компании в условиях форс-мажоров, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Президент России Владимир Путин с октября 2025 года по май 2026 года ввел мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу. Так, соответствующий указ отменяет одно из правил расчета субсидий, согласно которому демпфер выплачивается только в случае, если среднемесячная цена бензина Аи-92 и дизельного топлива на бирже не отклоняется от индикативной более чем на 10% и 20% соответственно. “Безусловно, это решение вынужденное, потому что нефтяники столкнулись с потерями из-за ущерба инфраструктуре НПЗ”, - сказал независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов. По его словам, за последние несколько лет нефтяные компании потратили более 2 триллионов рублей на модернизацию нефтеперерабатывающих установок. Однако сейчас они несут потери в связи с непредсказуемыми сроками ремонтов заводов. Кроме того, в 2025 году сократились субсидии для нефтеперерабатывающей отрасли. "В этих условиях регуляторы идут на уступки отрасли. Эта мера поддержки, от которой нельзя было отказаться", - заключил эксперт. С ним согласен и управляющий партнер топливного трейдера "Пролеум" Максим Дьяченко. “Считаю меры правильными, сейчас ситуация форс-мажора, и текущая структура регулирования на нее не рассчитана”, - отметил он. Если нефтяники не получают демпфер, то они вынуждены повышать оптовые цены, что является риском для рынка в текущих условиях, объяснил эксперт. В свою очередь безусловная выплата демпфера поможет стабилизировать ситуацию. Дьяченко отметил, что мера влечет риски для независимых АЗС и промышленных предприятий, потребляющих нефтепродукты. Однако эксперт рассчитывает, что правительство найдет способы сдержать цены и насытить рынок. Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской (индикативной), то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники "делятся" с государством частью своей прибыли от внутренних продаж. Демпфер платится в пользу нефтяников, только если экспортная цена топлива выше внутрироссийской. При этом, согласно действующему Налоговому кодексу, если в среднем за месяц биржевая цена в РФ превысила отсечку на 10% на бензин и на 20% на дизтопливо, то выплаты обнуляются. Однако власти планируют повысить порог возможного отклонения оптовых цен на топливо от индикативных на 10 процентных пунктов - до 20% для бензина и до 30% для дизельного топлива - с 1 сентября. По словам замглавы Минфина, Алексея Сазанова, соответствующие поправки в Налоговый кодекс уже внесены в Госдуму.

