Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты объяснили введение моратория на обнуление топливного демпфера - 12.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251012/dempref-863440327.html
Эксперты объяснили введение моратория на обнуление топливного демпфера
Эксперты объяснили введение моратория на обнуление топливного демпфера - 12.10.2025, ПРАЙМ
Эксперты объяснили введение моратория на обнуление топливного демпфера
Введение моратория на обнуление топливного демпфера вызвано необходимостью поддержать российские нефтяные компании в условиях форс-мажоров, считают опрошенные... | 12.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-12T20:20+0300
2025-10-12T20:20+0300
экономика
нефть
бизнес
рф
владимир путин
алексей сазанов
нпз
минфин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/76698/76/766987681_0:50:1501:894_1920x0_80_0_0_4260f579bb1737f6af095ec26d41a753.jpg
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Введение моратория на обнуление топливного демпфера вызвано необходимостью поддержать российские нефтяные компании в условиях форс-мажоров, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Президент России Владимир Путин с октября 2025 года по май 2026 года ввел мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу. Так, соответствующий указ отменяет одно из правил расчета субсидий, согласно которому демпфер выплачивается только в случае, если среднемесячная цена бензина Аи-92 и дизельного топлива на бирже не отклоняется от индикативной более чем на 10% и 20% соответственно. “Безусловно, это решение вынужденное, потому что нефтяники столкнулись с потерями из-за ущерба инфраструктуре НПЗ”, - сказал независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов. По его словам, за последние несколько лет нефтяные компании потратили более 2 триллионов рублей на модернизацию нефтеперерабатывающих установок. Однако сейчас они несут потери в связи с непредсказуемыми сроками ремонтов заводов. Кроме того, в 2025 году сократились субсидии для нефтеперерабатывающей отрасли. "В этих условиях регуляторы идут на уступки отрасли. Эта мера поддержки, от которой нельзя было отказаться", - заключил эксперт. С ним согласен и управляющий партнер топливного трейдера "Пролеум" Максим Дьяченко. “Считаю меры правильными, сейчас ситуация форс-мажора, и текущая структура регулирования на нее не рассчитана”, - отметил он. Если нефтяники не получают демпфер, то они вынуждены повышать оптовые цены, что является риском для рынка в текущих условиях, объяснил эксперт. В свою очередь безусловная выплата демпфера поможет стабилизировать ситуацию. Дьяченко отметил, что мера влечет риски для независимых АЗС и промышленных предприятий, потребляющих нефтепродукты. Однако эксперт рассчитывает, что правительство найдет способы сдержать цены и насытить рынок. Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской (индикативной), то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники "делятся" с государством частью своей прибыли от внутренних продаж. Демпфер платится в пользу нефтяников, только если экспортная цена топлива выше внутрироссийской. При этом, согласно действующему Налоговому кодексу, если в среднем за месяц биржевая цена в РФ превысила отсечку на 10% на бензин и на 20% на дизтопливо, то выплаты обнуляются. Однако власти планируют повысить порог возможного отклонения оптовых цен на топливо от индикативных на 10 процентных пунктов - до 20% для бензина и до 30% для дизельного топлива - с 1 сентября. По словам замглавы Минфина, Алексея Сазанова, соответствующие поправки в Налоговый кодекс уже внесены в Госдуму.
https://1prime.ru/20251012/minenergo-863439701.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76698/76/766987681_120:0:1379:944_1920x0_80_0_0_a5be6ae397cf1ca13793ecc0d61fbdf1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, бизнес, рф, владимир путин, алексей сазанов, нпз, минфин, госдума
Экономика, Нефть, Бизнес, РФ, Владимир Путин, Алексей Сазанов, НПЗ, Минфин, Госдума
20:20 12.10.2025
 
Эксперты объяснили введение моратория на обнуление топливного демпфера

Эксперт Родионов: мораторий на обнуление демпфера вызван необходимостью поддержать НПЗ

© fotolia.com / EdelweissНефтяные насосы
Нефтяные насосы - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
Нефтяные насосы. Архивное фото
© fotolia.com / Edelweiss
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Введение моратория на обнуление топливного демпфера вызвано необходимостью поддержать российские нефтяные компании в условиях форс-мажоров, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Президент России Владимир Путин с октября 2025 года по май 2026 года ввел мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу. Так, соответствующий указ отменяет одно из правил расчета субсидий, согласно которому демпфер выплачивается только в случае, если среднемесячная цена бензина Аи-92 и дизельного топлива на бирже не отклоняется от индикативной более чем на 10% и 20% соответственно.
“Безусловно, это решение вынужденное, потому что нефтяники столкнулись с потерями из-за ущерба инфраструктуре НПЗ”, - сказал независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов.
По его словам, за последние несколько лет нефтяные компании потратили более 2 триллионов рублей на модернизацию нефтеперерабатывающих установок. Однако сейчас они несут потери в связи с непредсказуемыми сроками ремонтов заводов. Кроме того, в 2025 году сократились субсидии для нефтеперерабатывающей отрасли. "В этих условиях регуляторы идут на уступки отрасли. Эта мера поддержки, от которой нельзя было отказаться", - заключил эксперт.
С ним согласен и управляющий партнер топливного трейдера "Пролеум" Максим Дьяченко. “Считаю меры правильными, сейчас ситуация форс-мажора, и текущая структура регулирования на нее не рассчитана”, - отметил он.
Если нефтяники не получают демпфер, то они вынуждены повышать оптовые цены, что является риском для рынка в текущих условиях, объяснил эксперт. В свою очередь безусловная выплата демпфера поможет стабилизировать ситуацию.
Дьяченко отметил, что мера влечет риски для независимых АЗС и промышленных предприятий, потребляющих нефтепродукты. Однако эксперт рассчитывает, что правительство найдет способы сдержать цены и насытить рынок.
Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской (индикативной), то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники "делятся" с государством частью своей прибыли от внутренних продаж.
Демпфер платится в пользу нефтяников, только если экспортная цена топлива выше внутрироссийской. При этом, согласно действующему Налоговому кодексу, если в среднем за месяц биржевая цена в РФ превысила отсечку на 10% на бензин и на 20% на дизтопливо, то выплаты обнуляются.
Однако власти планируют повысить порог возможного отклонения оптовых цен на топливо от индикативных на 10 процентных пунктов - до 20% для бензина и до 30% для дизельного топлива - с 1 сентября. По словам замглавы Минфина, Алексея Сазанова, соответствующие поправки в Налоговый кодекс уже внесены в Госдуму.
Государственный флаг России - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
Минэнерго: мораторий на обнуление выплат по демпферу стабилизирует рынок
19:46
 
ЭкономикаНефтьБизнесРФВладимир ПутинАлексей СазановНПЗМинфинГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала