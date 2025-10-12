https://1prime.ru/20251012/evro-863280268.html

"Не оправятся". Трамп подложил свинью самым заклятым друзьям

"Не оправятся". Трамп подложил свинью самым заклятым друзьям

МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Начатая полгода назад тарифная кампания Трампа имела своей целью сделать Америку снова великой через введение серьезных торговых ограничений. Была введена базовая пошлина на импорт в размере 10% в отношении значительного количества стран мира в соответствии с законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях, принятым в США еще в 1977 году. По этому закону президент США может вводить пошлины, санкции, ограничения под предлогом национальной безопасности или чрезвычайной угрозы, исходящей из-за рубежа. Такая ситуация, по мнению Штатов, имеет место быть. ЕС также попал под глобальный тариф, при этом на отдельные товары ЕС были введены дополнительные повышающие коэффициенты. Реализуемые меры изменили потоки капитала и торговли. Следствием этого стало ослабление доллара при одновременном укреплении евро. Участники рынка связывают эти события с перебалансировкой портфелей из США в остальной мир. Просел и европейский экспорт в США, а потери ВВП ЕС, по оценкам ING Bank, составляют -0,3% в годовом исчислении. Можно ли сказать, что сильный евро – проблема для ЕС? Однозначно нельзя. С одной стороны, крепкая валюта делает наиболее востребованные на внешних рынках товары ЕС (например, машины и оборудование) менее конкурентоспособными. При укреплении евро товары становятся дороже, а внутри спрос не растет – население все больше экономит, бизнес сворачивает инвестпроекты. Проявляется классический эффект сильной валюты при слабой экономике. Но с другой, дешевеют энергоносители и сырье, а это, в свою очередь, минимизирует инфляцию. Главы центробанков ЕС (например, Нагель из Бундесбанка) уже призвали отставить панические выводы и действия. В глобальном масштабе валютные войны через монетарную политику уже давно стали инструментом давления. Так делал и делает Китай, удерживая юань слабым, стимулируя экспорт. США же выбрали методику тарифного давления. ЕС при этом оказался наиболее уязвим – не может ни ослабить валюту, ни активно стимулировать экономику из-за внутренних противоречий. Основные опасения вызывают промышленные центры – Германия, Франция, где околонулевая динамика и в перспективе возможна рецессия. Во Франции к экономическим проблемам добавляется еще и обширный внутриполитический кризис с бюджетной неопределенностью, ситуация походит на гражданскую войну. Когда рынки поймут, что ЕЦБ не сможет удерживать экономический рост, вполне вероятно, произойдет достаточно жесткая коррекция. Европейская часть Старого Света проигрывает Новому в протекционизме, все в большей мере становится его экономической периферией.Автор - Михаил Гордиенко, д.э.н., профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова

