"Россия выручит". Европа попала в западню, из которой только один выход

МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Доллар и юань продолжают дешеветь, зато евро дорожает. Это вредит ведущим экономикам Старого Света, ведь экспорт становится неконкурентоспособным. Вдобавок локомотивы еврозоны —Германия и Франция — на грани рецессии. Сможет ли ЕЦБ выйти из ситуации путем снижения процентных ставок и причем здесь российский импорт?Евро на погибельТарифной войне Дональда Трампа всего около полугода, но за это время она успела серьезно повлиять на мировые рынки. Поток дешевых азиатских товаров хлынул в Европу. Та, в свою очередь, пообещала закупиться американскими энергоносителями на 750 миллиардов долларов. Многие страны ЕС, однако, выразили недовольство сделкой из-за негатива для своих экономик.На этом фоне евро пополз было вниз, но устоял. Более того, доверие инвесторов к евро привело к тому, что его курс по отношению к ведущим валютам достиг четырехлетнего максимума. Между тем сильная единая валюта вовсе не нужна региону, раздираемому экономическими противоречиями.В структуре экспорта Германии, Италии, Франции значительная доля — у автомобилестроения, промышленного оборудования и химической продукции. При дорогом евро они теряют рынки."При укреплении евро их товары становятся дороже, а внутри спрос не растет — население все больше экономит, бизнес сворачивает инвестпроекты. Проявляется классический эффект сильной валюты при слабой экономике", —поясняет профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко.Локомотивы еврозоны и так не в лучшей форме. Традиционно слабые экономики — Греция и Испания — чувствуют себя относительно неплохо, а Германия стагнирует уже не первый год. Франция страдает от политического кризиса и бюджетной неопределенности, производства в стране закрываются. С учетом того что на эти две страны приходится половина ВВП еврозоны, ситуация выглядит неутешительно.Регулятор здесь бессиленСпасением могло бы стать ослабление евро. Это сделало бы европейские товары более конкурентоспособными. Именно такой тактики придерживаются власти США и Китая. Трампу удалось с начала этого года опустить доллар к евро почти на 12%. Юань упал к евро еще больше — на 16%.Почему у европейцев так не получается? Во-первых, в отличие от Нацбанка Китая, у ЕЦБ нет права таргетировать обменные курсы. Во-вторых, во Франкфурте надеются, что сильный евро помешает разгону инфляции и укрепит статус резервной валюты, что хорошо для торговли.Во-вторых, ЕЦБ близок к завершению цикла снижения процентной ставки и, как уверены многие аналитики, не намерен его продолжать, опасаясь разгона инфляции. Хотя это бы помогло немного охладить нацвалюту.Интересно, что евро укрепляется чисто на ожиданиях контрмер ЕС против американских санкций и возвращении потока капитала, рассуждает Гордиенко. То есть в европейскую экономику верят больше, чем ей самой хотелось бы.ЗападняВалютные войны через монетарную политику уже давно стали инструментом давления. Так делал и делает Китай, удерживая юань слабым и стимулируя экспорт. США же манипулируют тарифами. ЕС при этом наиболее уязвим: не может ни ослабить валюту, ни активно стимулировать экономику из-за внутренних противоречий.Чтобы понять, к чему это привело, достаточно оценить взаимоотношения США и ЕС с 2022 года. Промышленное производство ведущих экономик еврозоны упало, а их экономический рост стал околонулевым."ЕС стремится полностью отказаться от российского сырья, переходя взамен на американское. Такими темпами Штаты могут стать единственным поставщиком газа в ЕС. И Европе придется еще долго его покупать в разы дороже, чем до 2022 года, полагает инвестстратег компании "Гарда Капитал" Александр Бахтин.Не так давно евро был на уровне 1,1 за доллар. Сейчас около 1,2, и это напрямую бьет по слабым правительствам, которые больше не могут напропалую наращивать расходы и набирать новые долги, как мечтает Марио Драги.Россия может помочь"Помочь ситуации может отмена антироссийских санкций. Покупка сырья по умеренным ценам и восстановление производства. Но ЕС пока продолжает двигаться в противоположную сторону. А это будет поддерживать и евро, и зависимость от США. Конечно, Евросоюз сможет продолжать так жить дальше, но страны будут беднеть. А это повод для политических революций изнутри. Признаки их уже проявляются. К примеру, текущая ситуация во Франции. Поэтому будущее Европы трудно пока назвать перспективным", —рассуждает Бахтин.Но главное — глобальная экономическая парадигма не рассчитана на ощутимый дисбаланс валютных курсов ведущих держав, считает аналитик по валютному рынку и рынку драгметаллов Дмитрий Назаркин."Укрепление или сохранение текущего курса евро на фоне объективного снижения курсов нацвалют США и Китая приведет к ощутимой разбалансировке товарно-денежного status quo на мировом рынке. Евросоюзу под любым предлогом надо избежать серьезного отрыва стоимости евро от доллара и юаня. Дело не столько в контроле над инфляцией, сколько в риске расшатать существующую на сегодня систему взаиморасчетов и финансово-экономических связей с Америкой и Китаем", — уверен он.Иными словами, Брюссель оказался в роли проигравшего. Вашингтон обходит его в протекционизме, Пекин — в конкуренции. Лишь возврат к экономическим связям с Россией способен дать Европе козырь против дальнейшего обнищания бедных, социальных катаклизмов и даже риска распада.

