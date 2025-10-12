https://1prime.ru/20251012/gaza-863443566.html

СМИ сообщили, что освобождение заложников из Газы пройдет в два этапа

12.10.2025

СМИ сообщили, что освобождение заложников из Газы пройдет в два этапа - 12.10.2025, ПРАЙМ

СМИ сообщили, что освобождение заложников из Газы пройдет в два этапа

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 окт – ПРАЙМ. Освобождение израильских заложников из сектора Газа ожидается в понедельник в два этапа начиная с 08.00 утра (мск), сообщила... | 12.10.2025, ПРАЙМ

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 окт – ПРАЙМ. Освобождение израильских заложников из сектора Газа ожидается в понедельник в два этапа начиная с 08.00 утра (мск), сообщила радиостанция "Галей ЦАХАЛ" со ссылкой на источники. "Семьям похищенных сообщили, что в 08.00 утра ожидается первый этап освобождения похищенных из двух разных точек в секторе. Вскоре после этого ожидается еще один этап из третьей локации", - сообщила радиостанция.

