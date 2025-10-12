Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ сообщили, что освобождение заложников из Газы пройдет в два этапа
СМИ сообщили, что освобождение заложников из Газы пройдет в два этапа
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 окт – ПРАЙМ. Освобождение израильских заложников из сектора Газа ожидается в понедельник в два этапа начиная с 08.00 утра (мск), сообщила радиостанция "Галей ЦАХАЛ" со ссылкой на источники.
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 окт – ПРАЙМ. Освобождение израильских заложников из сектора Газа ожидается в понедельник в два этапа начиная с 08.00 утра (мск), сообщила радиостанция "Галей ЦАХАЛ" со ссылкой на источники. "Семьям похищенных сообщили, что в 08.00 утра ожидается первый этап освобождения похищенных из двух разных точек в секторе. Вскоре после этого ожидается еще один этап из третьей локации", - сообщила радиостанция.
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 окт – ПРАЙМ. Освобождение израильских заложников из сектора Газа ожидается в понедельник в два этапа начиная с 08.00 утра (мск), сообщила радиостанция "Галей ЦАХАЛ" со ссылкой на источники.
"Семьям похищенных сообщили, что в 08.00 утра ожидается первый этап освобождения похищенных из двух разных точек в секторе. Вскоре после этого ожидается еще один этап из третьей локации", - сообщила радиостанция.
