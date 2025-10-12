https://1prime.ru/20251012/kurdy-863419869.html

Курды согласились передать контроль за добычей нефти Дамаску

Курды согласились передать контроль за добычей нефти Дамаску - 12.10.2025, ПРАЙМ

Курды согласились передать контроль за добычей нефти Дамаску

Курдское ополчение на северо-востоке Сирии в составе "Сирийских демократических сил" (СДС) достигло соглашения с властями в Дамаске о передаче добычи нефти на... | 12.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-12T00:47+0300

2025-10-12T00:47+0300

2025-10-12T01:31+0300

энергетика

нефть

экономика

сирия

дамаск

алеппо

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863419869.jpg?1760221866

ДОХА, 12 окт - ПРАЙМ. Курдское ополчение на северо-востоке Сирии в составе "Сирийских демократических сил" (СДС) достигло соглашения с властями в Дамаске о передаче добычи нефти на месторождениях провинции Дейр-эз-Зор сирийскому правительству, сообщил в субботу сирийский телеканал Syria TV со ссылкой на информированные источники. "СДС выразили готовность передать добычу нефти на месторождениях в провинции Дейр-эз-Зор сирийскому правительству в соответствии с неформальными договоренностями, достигнутыми на встрече в Дамаске на прошлой неделе", - сказали источники. Они отметили, что "устная договоренность была достигнута в ходе встречи президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа с командующим СДС Мазлумом Абди". По данным источников, соглашение предусматривает, что сирийское правительство начнет добычу нефти на месторождениях в Дейр-эз-Зоре, но курды сохранят определённую долю добычи для удовлетворения потребностей местного рынка в контролируемых им районах на северо-востоке страны. Как указали источники, "процесс интеграции территорий северо-восточной Сирии под контролем курдских формирований в государственные структуры начнётся в Дейр-эз-Зоре и на первом этапе охватит нефтяные месторождения, а впоследствии гражданские, военные и силовые структуры". В минувшую пятницу на посвящённой годовщине основания СДС церемонии Абди заявил, что военный комитет вскоре отправится в Дамаск, и в рамках этой работы силы по борьбе с терроризмом будут бороться с ИГИЛ* по всей Сирии". В октябре министр обороны Сирии Мухраф Абу Касра объявил о заключении всеобъемлющего соглашения о прекращении огня между сирийским правительством и Сирийскими демократическими силами (СДС) после ожесточённых столкновений между двумя сторонами в Алеппо. В прошлый понедельник главнокомандующий Сирийскими демократическими силами принял специального представителя США по Сирии Тома Барака и командующего Центральным командованием США (ЦЕНТКОМ) адмирала Брэда Купера для обсуждения путей реализации соглашения от 10 марта, подписанного между сирийским правительством и СДС. После этого сирийское правительство призвало СДС серьезно заняться реализацией соглашения от 10 марта и настоятельно рекомендовало международным посредникам перенести все переговоры в Дамаск. В марте президент Сирии на переходный период и командующий Сирийскими демократическими силами подписали соглашение, предусматривающее интеграцию СДС в институты Сирийской Арабской Республики.* Запрещенная в России террористическая группировка.

сирия

дамаск

алеппо

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, сирия, дамаск, алеппо