https://1prime.ru/20251012/nato-863420133.html
На Западе раскрыли, какой ущерб НАТО нанесла Россия
На Западе раскрыли, какой ущерб НАТО нанесла Россия - 12.10.2025, ПРАЙМ
На Западе раскрыли, какой ущерб НАТО нанесла Россия
Надежды Запада на укрепление НАТО за счет конфликта на Украине не оправдались, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший помощник главы Минобороны США | 12.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-12T02:00+0300
2025-10-12T02:00+0300
2025-10-12T02:05+0300
спецоперация на украине
нато
сша
запад
ес
украина
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83695/15/836951581_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_f1d8569d1d62b63fc76bc41da697bd7c.jpg
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Надежды Запада на укрепление НАТО за счет конфликта на Украине не оправдались, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший помощник главы Минобороны США Час Фриман."У европейцев, как мне кажется, была надежда, что конфликт на Украине вновь объединит ЕС и США. В 2022 году даже звучали почти торжественные заявления о том, что если Россия не хотела НАТО, то теперь альянс укрепился на десятилетие вперед. А вместо этого, похоже, все идет к серьезному ослаблению, до такой степени, что (президент США Дональд. — Прим. ред.) Трамп рассматривал возможность просто выйти из НАТО", — отметил эксперт.По его мнению, взгляды на нынешнюю американскую позицию разнятся. Некоторые считают, что США стремятся к новому разделению обязанностей, где ЕС "должен взять на себя сдерживание России", в то время как другие предполагают, что Трамп намерен полностью выйти из Североатлантического альянса и сосредоточиться на других регионах.С точки зрения бывшего помощника главы Пентагона, внешняя политика Европы направлена на подчинение Россию европейским интересам, а "мирное предложение" ЕС по урегулированию украинского конфликта заключалось лишь в "перенаправлении ярости Трампа на Россию".В последние годы Россия отмечает беспрецедентное усиление активности Североатлантического альянса у своих западных рубежей. НАТО расширяет свои инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии". Москва неоднократно выражала озабоченность по поводу увеличения присутствия альянса в Европе. МИД России подчеркивал, что страна открыта для диалога с НАТО на основе равных условий, однако Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
https://1prime.ru/20251011/nato-863400772.html
сша
запад
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83695/15/836951581_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_03699f1220713419a9973d7ad925091c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, сша, запад, ес, украина, мид рф
Спецоперация на Украине, НАТО, США, ЗАПАД, ЕС, УКРАИНА, МИД РФ
На Западе раскрыли, какой ущерб НАТО нанесла Россия
Экс-помощника главы Пентагона Фриман: конфликт на Украине ослабил НАТО
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ.
Надежды Запада на укрепление НАТО за счет конфликта на Украине не оправдались, такое мнение в эфире YouTube-канала
высказал бывший помощник главы Минобороны США Час Фриман.
"У европейцев, как мне кажется, была надежда, что конфликт на Украине вновь объединит ЕС и США. В 2022 году даже звучали почти торжественные заявления о том, что если Россия не хотела НАТО, то теперь альянс укрепился на десятилетие вперед. А вместо этого, похоже, все идет к серьезному ослаблению, до такой степени, что (президент США Дональд. — Прим. ред.) Трамп рассматривал возможность просто выйти из НАТО", — отметил эксперт.
По его мнению, взгляды на нынешнюю американскую позицию разнятся. Некоторые считают, что США стремятся к новому разделению обязанностей, где ЕС "должен взять на себя сдерживание России", в то время как другие предполагают, что Трамп намерен полностью выйти из Североатлантического альянса и сосредоточиться на других регионах.
С точки зрения бывшего помощника главы Пентагона, внешняя политика Европы направлена на подчинение Россию европейским интересам, а "мирное предложение" ЕС по урегулированию украинского конфликта заключалось лишь в "перенаправлении ярости Трампа на Россию".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентное усиление активности Североатлантического альянса у своих западных рубежей. НАТО расширяет свои инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии". Москва неоднократно выражала озабоченность по поводу увеличения присутствия альянса в Европе. МИД России подчеркивал, что страна открыта для диалога с НАТО на основе равных условий, однако Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
"Они убьют всех". На Западе ответили на планы НАТО захватить Калининград