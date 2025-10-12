https://1prime.ru/20251012/nato-863420133.html

На Западе раскрыли, какой ущерб НАТО нанесла Россия

Надежды Запада на укрепление НАТО за счет конфликта на Украине не оправдались, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший помощник главы Минобороны США

МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Надежды Запада на укрепление НАТО за счет конфликта на Украине не оправдались, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший помощник главы Минобороны США Час Фриман."У европейцев, как мне кажется, была надежда, что конфликт на Украине вновь объединит ЕС и США. В 2022 году даже звучали почти торжественные заявления о том, что если Россия не хотела НАТО, то теперь альянс укрепился на десятилетие вперед. А вместо этого, похоже, все идет к серьезному ослаблению, до такой степени, что (президент США Дональд. — Прим. ред.) Трамп рассматривал возможность просто выйти из НАТО", — отметил эксперт.По его мнению, взгляды на нынешнюю американскую позицию разнятся. Некоторые считают, что США стремятся к новому разделению обязанностей, где ЕС "должен взять на себя сдерживание России", в то время как другие предполагают, что Трамп намерен полностью выйти из Североатлантического альянса и сосредоточиться на других регионах.С точки зрения бывшего помощника главы Пентагона, внешняя политика Европы направлена на подчинение Россию европейским интересам, а "мирное предложение" ЕС по урегулированию украинского конфликта заключалось лишь в "перенаправлении ярости Трампа на Россию".В последние годы Россия отмечает беспрецедентное усиление активности Североатлантического альянса у своих западных рубежей. НАТО расширяет свои инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии". Москва неоднократно выражала озабоченность по поводу увеличения присутствия альянса в Европе. МИД России подчеркивал, что страна открыта для диалога с НАТО на основе равных условий, однако Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.

